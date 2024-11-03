Konyaspor, RAMS Başakşehir'i sahasında 3-2 yendi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı 3-2'lik skorla ev sahibi takım kazandı.

NDAO KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Konyaspor'a galibiyeti getiren tüm goller Alessane Ndao'dan geldi. Profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Ndao, 32, 50 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırdı. RAMS Başakşehir'in ilk golü 45+1'de Jerome Opoku'dan geldi. Penaltıda kaleci Jakub Slowik'i geçemeyen Opoku, dönen topu filelere gönderdi. İstanbul temsilcisinin ikinci golünü 90+3. dakikada Krzysztof Piatek attı.

RECEP UÇAR GALİBİYETLE BAŞLADI

Konyaspor, yeni teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı almayı başardı. Aynı zamanda yeşil-beyazlı takımla Süper Lig'e geri dönen genç teknik adam da çıktığı ilk maçta galibiyet almış oldu. Süper Lig'de iki maç sonra kazanan Konyaspor, 14 puana yükseldi. Konya temsilcisi ligin gelecek haftasında Göztepe deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİ UNUTTU

Öte yandan RAMS Başakşehir'in de galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Turuncu-lacivertliler, bu yenilgi sonrasında 15 puanda kaldı. 15 puanda kaldı. İstanbul ekibi, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak olan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Kopenhag deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir, ligde ise gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek.