Konyaspor, Çaykur Rizespor'u Hazırlık Maçında 2-1 Mağlup Etti

Konyaspor, Çaykur Rizespor'u Hazırlık Maçında 2-1 Mağlup Etti
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Konyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Maçta goller Adil Demirbağ ve Aleksic'ten geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçını Konya temsilcisi 2-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşılaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, maçın 13. dakikasında Adil Demirbağ ve 36. dakikasında Aleksic'in kaydetti gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında ise Çaykur Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in attığı golle durum 2-1 oldu.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Konyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Kentteki ilk hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Araz Nahçıvan'ı da 2-1 yenen Konyaspor, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

Konyaspor, üçüncü etap çalışmaları için 21 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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