Konyaspor Basın Sözcüsü'nden Hakem Atamalarına Dikkat Çekti

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların her takıma eşit mesafede ve adil olmasını beklediklerini belirterek, "Hakem atamalarının objektif ve rasyonel kriterlere dayanmasını istiyoruz" dedi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yönet, 2025-2026 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.

En büyük güvencelerinin, kalbini ve ruhunu ortaya koyacak futbolcular ve onları bir aile gibi kucaklayacak teknik heyet olduğunu belirten Yönet, "Hazırlık döneminde yedi hazırlık maçı yaptık. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda başarılı sonuçlar aldık. Futbolcularımızın özverileri, inançları, mücadeleleri ve kararlılıkları gelecek adına umut ve güvenimizi ciddi anlamda artırdı." ifadesini kullandı.

"Küfür ve kötü sözleri tribünlerimizden uzak tutalım"

Konyaspor'a gönül vermiş, vefakar ve cefakar taraftarlara da önemli işler düştüğüne dikkati çeken Yönet, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız, futbolun baş aktörleridir. Geçtiğimiz sezonlarda takımımızın yanında olarak bize hep güç verdiler. Futbolun artık sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda seyir sanatı olduğunu taraftarlarımız biliyor. Onlardan ricamız, gelin bu sezon Konyaspor taraftarları olarak çıtayı daha da yükseltelim. Tribünlerde çocuklarımızla, eşlerimizle oturalım. Alkışlarımızla güzel ve orijinal tezahüratlarımızla takımımıza destek verelim. Küfür ve kötü sözleri tribünlerimizden uzak tutalım. Sevgi ve barış dilini hakim kılalım."

"Her takıma eşit ve adil olunmasını bekliyoruz"

Yönet, Konyaspor yöneticileri olarak, sezon içinde az konuşmaya, mümkünse hiç konuşmamaya gayret göstereceklerini vurguladı.

Futbolcuların sahada, taraftarların ise tribünde konuştuğu bir sezon geçirmek istediklerini aktaran Yönet, "Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların her takıma eşit mesafede ve adil olmasını bekliyoruz. Hakem atamalarının objektif ve rasyonel kriterlere dayanmasını istiyoruz. Hakemlerimizin, iyi insanlar ve iyi hakemler olduğuna inanmak ve güvenmek istiyoruz. Hakem kararları her zaman tartışılmıştır. Bundan sonra da tartışılmaya devam edecektir. Ancak bu tartışmaların hakem kararlarını etkilemek amacına hizmet etmemesi çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.