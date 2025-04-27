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Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi
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Haberler
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Yeşil-beyazlıların stoperi Riechedly Bazoer, attığı gollerle geri dönüşü sağladı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

SALİH FRİKİKTEN ATTI

Mücadelede gol perdesini Adana Demirspor açtı. Salih Kavrazlı, 45+3. dakikada frikikten kaydettiği harika golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte ilk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

KONYASPOR BAZOER İLE GERİ DÖNDÜ

Konyaspor, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Yeşil-beyazlıların stoperi Riechedly Bazoer, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.

Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

ABDULSAMET KENDİ KALESİNE ATTI

Dakikalar 90+4'ü gösterirken ise Adana Demirspor'dan Abdulsamet Burak, kendi kalesine bir gol gönderdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanın sahibi Konyaspor oldu.

Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

KONYASPOR SERİYE BAĞLADI

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor, 43 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında yer aldı. Yeşil-beyazlılar, haftaya Antalyaspor deplasmanına gidecek. Adana temsilcisi ise Göztepe'yi konuk edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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