Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

SALİH FRİKİKTEN ATTI

Mücadelede gol perdesini Adana Demirspor açtı. Salih Kavrazlı, 45+3. dakikada frikikten kaydettiği harika golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte ilk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

KONYASPOR BAZOER İLE GERİ DÖNDÜ

Konyaspor, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Yeşil-beyazlıların stoperi Riechedly Bazoer, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.

ABDULSAMET KENDİ KALESİNE ATTI

Dakikalar 90+4'ü gösterirken ise Adana Demirspor'dan Abdulsamet Burak, kendi kalesine bir gol gönderdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanın sahibi Konyaspor oldu.

KONYASPOR SERİYE BAĞLADI

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor, 43 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında yer aldı. Yeşil-beyazlılar, haftaya Antalyaspor deplasmanına gidecek. Adana temsilcisi ise Göztepe'yi konuk edecek.