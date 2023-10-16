Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Türkiye'nin En Başarılı Kulübü Oldu

Türkiye'nin hentboldaki ilk Avrupa Şampiyonu Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa kadın hentbol kulüpleri sıralamasında 30'uncu sıraya yükselerek Türkiye'nin en başarılı kulübü oldu.

Geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olarak adını Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazdıran Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, şimdi de kadın hentbol takımları arasında Türkiye'nin en başarılı kulübü oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) resmi internet sitesinde açıkladığı kulüpler sıralamasında 129 puanla 30'uncu basamakta yer alan Mavi Kelebekler, bu başarıyla bir kez daha Antalya'nın ve Konyaaltı'nın adını dünya çapında duyurdu. Sıralamada ülkemizden Kastamonu Belediyesi 31'inci, İzmir Büyükşehir Belediyesi SK 65'inci, Yalıkavakspor 66'ncı ve Yenimahalle Belediyesi SK ise 67'nci basamakta yer aldı. Federasyonun duyurduğu kulüpler sıralamasında ilk üç sırayı ise Team Esbjerg (Danimarka), Gyori Audi ETO KC (Macaristan), Vipers Kristiansand (Norveç) oluşturuyor.

"Aile gibiyiz"

Takımın kurulduğu ilk günden itibaren her sezon başarılarının üstüne başarı ekleyerek devam ettiklerini aktaran Konyaaltı Belediye SK Başantrenörü Birol Ünsal, "Avrupa'da adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Sıralamada Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu görmekten onur duyduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve kulüp yöneticilerinin kendilerine her zaman destek olduklarını belirten Ünsal, "Bir aile gibiyiz. Belediye Başkanımız Semih Esen ve kulüp yöneticilerimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA