Konya haberi | Konyaaltı Belediyesi'nin Yaz Spor Kursları Devam Ediyor

Konya bölgesinden gelen habere göre Konyaaltı Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde bu yıl da düzenlenen yaz kurslarında çocuklara yönelik futbol, basketbol, hentbol, tenis gibi çeşitli branşlarda eğitim verilirken, yetişkinler için de tenis kursu açıldı.

Konyaaltı Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde bu yıl da düzenlenen yaz kurslarında çocuklara yönelik futbol, Basketbol, hentbol, tenis gibi çeşitli branşlarda eğitim verilirken, yetişkinler için de tenis kursu açıldı.

İlerleyen süreçte talepler doğrultusunda kursların kapasitesini artırabileceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, spor tesislerinde de kapasite artırımına gidebileceklerini bildirdi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin kurslarda moral ve motivasyon depoladığını söyleyen Başkan Esen, "Biz aynı zamanda geleceğin sporcularını da yetiştiriyoruz. Gençlerimizi spora daha fazla yönlendirmek ve sportif faaliyetler içinde yer almasını istiyoruz" dedi.

Konyaaltı'nda spor kursları devam ederken, minik sporcular ve aileleri kurslardan duydukları memnuniyeti paylaştı. Kursiyer Asya Bade Bahadır, hentbolla arkadaşlarının sayesinde tanıştığını söyledi. Yakar top oynarken güvenlik görevlisinin bunu fark etmesi üzerine öğretmene bildirdiğini söyleyen Bade Bahadır, "Güvenlikteki ağabey bunu öğretmenimize söyledikten sonra hentbola kayıt oldum. Hentbolla tanıştığım için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür ederim. Ablalarımızın izinden gidiyoruz" dedi.

Üç yıldır Konyaaltı Belediyesi'nin kurslarına katıldığını söyleyen kursiyer annesi Zeliha Seyhan, çocuklarını da yaz spor kurslarına kaydettiğini söyledi. Kursları ve içeriklerini çok yararlı gördüğünü paylaşan Seyhan, "İki oğlum hem basketbol hem de futbol kursunda. Burada olmayı, basketbol ve futbolu çok seviyorlar. Bu yaşlardaki çocukların gelişimi ve büyümesi açısından çok önemli. Üç yıldır belediyenin çalışmalarını takip ediyorum. Yazın çocuklarım kışın da kendim gidiyorum. Bu olanakları bize sağladıkları için Konyaaltı Belediyesi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.