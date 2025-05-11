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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Görevinden Ayrıldı

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Görevinden Ayrıldı
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Taşdemir, futbol camiasına veda ederek, kulübün geleceği için profesyonel değişiklikler yapılmasını umduğunu belirtti.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bugün benim de son maçım, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan herkese teşekkür çok ediyorum" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçı sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı. Taşdemir, "Bugün benim de son maçım, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan herkese teşekkür çok ediyorum. Çünkü bu futbol, bunların hepsi futbolun içerisinde var. Dolayısıyla bunları yaşadık ama ben burada çok güzel 5 ay geçirdim oyuncu kardeşlerimimle, taraftarlarımızla, her ne kadar bir kesim taraftarımız benimsemese de bizi, canları sağ olsun; hiç önemli değil. Burada sadece şunu söyledim; kişiler önemli değil; önemli olan camiamalar. Bu camianın yeri Süper Lig'tir. Burada olduğu için de çok mutluyum. İnşallah tek dileğim doğru adımlar, profesyonel değişiklikler yapılıp kulüp çok daha iyi işler yapsın. Hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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