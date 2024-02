Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Güzel bir maç oynayıp güzel bir galibiyet elde edeceğiz

Şanlıurfaspor karşısında kazanmak istediklerini söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Herkes çıkacak ve sorumluluk sahibi insanlar gibi görevini yerine getirecek. Güzel bir maç oynayıp güzel bir galibiyet elde edeceğiz inşallah" dedi.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise antrenman öncesi gazetecilere, her maçın kendileri için önemli, her puana da ihtiyaçları olduğunu söyledi. Zorlu bir döneme girildiğini dile getiren Sağlam, "Alttakilerin ligde kalma mücadelesi, onun bir üstündeki grubun play-off'a girme mücadelesi, play-off potasında olanların orada kalma, kalanlarında da ilk 2'yi zorladığı bir maraton yaşıyoruz. Bundan önceki senelerde olduğu gibi artık her oynanan maç birbirinden değerli hale geliyor. Rakiplerimizin de bundan sonraki süreçte çok zorlu maçlar oynayacağını göz önünde bulundurursak olası puan kayıpları ile karşılaşabileceğimiz bir lig oynuyoruz. Herkes puan almak istiyor. Şanlıurfa küme düşme potasından çıkmak için canla başla mücadele ediyor. Bolu play-off potasına girmek için mücadelesini veriyor. Haftaya oynayacağımız Keçiören altlardan kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Herkesin bir hedefi var. Zaman zaman atmosferler motivasyonu çok düşürüyor, farklı sebepler de oluyor ama sonuçta bizim bu gibi olumsuzluklardan etkilenmemiz gerekiyor. Gerçekçi ve önemli bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz bir maçı oynayamadık"

Boluspor ile 1-1 berabere kaldıkları ve puan kaybı için üzgün olduklarını belirten Sağlam, "Üzüntüden bir önce çıkıp bir sonraki maça, Şanlıurfaspor maçına hazırlanmak zorundayız. İyi de hazırlanıyoruz. Eksikliklerimizin, yapamadıklarımızın farkındayız. Bolu maçı çok enteresan bir maç oldu. İlk devrede kalemize gelen tek topun ki o da kendi ikram ettiğimiz pozisyondu. Bunun gol olması, yine girdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz bir maçı oynayamadık. Oyuncularımız olayın ciddiyetinin farkında. Taraftarımızın Eyüp maçında olduğu gibi bize yürekten destek vereceklerini düşünüyorum. Güzel bir oyunla girdiğimiz pozisyonları bundan önceki maçlarda olduğu gibi kötü değerlendirmeyip, güzel keyifli bir maç izletmek istiyoruz. Bundan sonraki zorlu sürecimizin hem taraftarımızın, hem camiamızın moralini motivasyonunu artırarak geçmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Güzel bir maç oynayıp güzel bir galibiyet elde edeceğiz inşallah"

Kart cezalısı futbolcuları olduğunu, ayrıca birkaç mevkide de değişiklik yapabileceklerini aktaran Sağlam, "Takımdaki herkesi hazır tutmaya çalışıyoruz. Zaman zaman böyle değişikliğe ihtiyacımız olduğunda, ya da sakat, cezalı oyuncularımız olduğu zaman arkadakileri de bizim hedefimize uygun performansı ortaya koyması, takıma yardım etmesi için hazır tutmaya çalışıyoruz. Her oyuncumuz bizim için önemli, değerli. Herkes çıkacak ve sorumluluk sahibi insanlar gibi görevini yerine getirecek. Güzel bir maç oynayıp güzel bir galibiyet elde edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Hemen gelip 3 gün içinde mükemmel işler yapmasını bekliyorsunuz"

Ertuğrul Sağlam, Gürcü futbolcular ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayarak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her oyuncunun hem bireysel anlamdaki yeteneklerini takım için ortaya koyması hem ekip bütünlüğüne verdiği katkıyı göz önünde bulundurursak her iyi oyuncunun takım performansına ciddi katkıları olacağını bekliyorum. Biraz da haksızlık yapıyoruz. Diyelim ki Gürcü bir oyuncuyu getiriyorsun. Giorgi Kharaishvili üzerinden şöyle bir örnek vereyim; oyuncu Gürcü, gitmiş Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde futbol oynamış, en son Macaristan'da devam etmiş. Alıyorsunuz bu adamı Türkiye'ye getiriyorsunuz, 3 gün sonra maça koyuyorsunuz ve ilk maçında mükemmel bir oyun ortaya koymasını bekliyorsunuz. Farklı bir ülke, farklı bir kültür, farklı oyun anlayışı ve sistem. Hemen gelip 3 gün içinde mükemmel işler yapmasını bekliyorsunuz. Bu tamamen bence hayalden öte bir beklenti. Hem kendimize hem de oyuncuya haksızlık ediyoruz. Dileğimiz, adaptasyon sürecinin çok erken tamamlanması, ki buna da ihtiyacımız var. Bir avantajımız da 3 Gürcü oyuncumuz oldu. Onların birbirine vereceği motivasyon ve destek bu süreci aşağıya indirebilir. Bizim kültürümüze de yakın bir kültüre sahipler. Ben de bu hafta sahaya koyalım ve istediğimiz gibi oynasın, yabancılık çekmesin isterim. İnşallah öyle olur." - KOCAELİ