Kocaelispor, Süper Lig Hasretini Bitirmek İstiyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor'u yenerek 16 yıllık Süper Lig hasretini dindirmeyi hedefliyor.

İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor karşısında galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükselecek.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, Süper Lig hayaline kavuşmak için tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, kulüp başkanı Recep Durul ile göreve geldiklerinde Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi için çalışmaya başladıklarını belirterek, planlama ve bütçenin bu doğrultuda yapıldığını söyledi.

Planlamada sapma yapmadan çalıştıkları için başarıların geldiğini ifade eden Genç, bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve kent dinamikleriyle hareket ettiklerini kaydetti.

Genç, başarının birlik ve beraberlikten kaynaklandığını dile getirerek, "Zorlu bir süreç geçti. Yönetim kurulumuz çok çalıştı. Kimse neler çektiğimizi bilmez. Hastalandık, evimize, işimize gitmedik. Sevdamız Kocaelispor olduğu için her türlü zorlukla mücadele ettik. Tek amacımız vardı, Kocaeli kentinin, Kocaelispor'un sportif olarak ait olduğu yere ulaşmasıydı. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındaydık, çok çalıştık ve bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Son haftaya kadar her maçtan puan ya da puanlar kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Genç, "Yüzde 99 Süper Lig'e çıktık ama şampiyon olarak puan farkıyla Süper Lig'e adım atarak tarih yazmak istiyoruz. Kalan maçlarımızı yenilmeden, puan ya da puanlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz. Elde edilecek şampiyonluğu da Kocaeli'ye armağan etmek istiyoruz. Esenler Erokspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Kocaelispor'un olduğu yerde galibiyet olur, en kötü ihtimalle puanla döneriz." diye konuştu.

"Kocaelispor, tarihinden doğarak eski başarılı günlerine gelecek"

Kadir Genç, Trendyol Süper Lig için planlama yapmaya birkaç ay önce başladıklarını belirterek, daha önce yaşanmış tecrübelerin analiz edildiğini anlattı.

Bu anlamda kapsamlı bir komisyon kurulduğunu aktaran Genç, şöyle devam etti:

"Komisyonumuz, başkanımıza ve yönetim kuruluna bilgi verecek. Biz de bu doğrultuda hazırlıkları yapacağız. Bizim amacımız, Süper Lig'de, ait olduğumuz yerde kalıcı olmak. Süper Lig'de ilk 3 içerisinde nasıl yer alabiliriz, Avrupa'da nasıl ülkemizi temsil edebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Kocaelispor, Süper Lig'e renk katacak. Kocaelispor, tarihinden doğarak eski başarılı günlerine gelecek. Süper Lig'deki bütün takımların korkulu rüyası olacak."

Genç, Kocaelispor'un önemli taraftar kitlesine sahip olduğunu belirterek, camianın da bu günleri çok beklediğini sözlerine ekledi.