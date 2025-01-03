Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı

Trendyol 1.Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısında rakip takımın 2 yedek oyuncusunun tribünlere yönelmesinin ardından tribünler karıştı.

CAMLAR KIRILDI, KOLTUKLAR SÖKÜLDÜ

Kocaelisporlu taraftarlar, rakip takım futbolcularına sert tepki gösterdi. Yaşanan tepkiler sırasında araya giren polis, sakinleşmeyen taraftarları tribünden çıkarttı. 35. dakikada Kocaelispor'da Markao'nun attığı gol sonrasında deplasman tribünündeki yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, hem bazı cam bariyerleri tekmelerle kırdı hem de koltukları söktü.

BİR POLİS YARALANDI

Yaklaşık 15 dakika boyunca deplasman takımın taraftarlarını yatıştırmaya çalışan ekipler, ilk olarak tribünün alt bölümlerine etten duvar ördü, ardından sorun çıkaran taraftarları tribünden çıkardı. Bu sırada kırılan camın isabet etmesi sonucu bir polis kafasından yaralandı. Hafif şekilde yaralanan polis memuru, ambulansla tedavi edildi. Daha sonra polisin deplasman tribününde beklemesiyle gerginlik sona erdi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Kocaelispor-Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada deplasman tribününde yaşanan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı.