Kocaelispor, Galatasaray deplasmanına hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde konuşan Anfernee Dijksteel, "Geçen sene onlara karşı iyi işler yaptık. Yine İstanbul'a gidip oradan puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Kocaelispor, mücadelenin hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anfernee Dijksteel ile Metehan Altunbaş, Galatasaray karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'a gidip oradan puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz"

Galatasaray deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyleyen Anfernee Dijksteel, "Takım olarak daha iyiyiz ve daha iyi olmaya da çalışıyoruz. Bu sene aramıza yeni oyuncular katıldı. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz, daha iyi olacağına inanıyoruz ve daha iyi bir takım olacağımızı da biliyoruz. Açıkçası geçen sene onlara karşı iyi işler yaptık. Yine İstanbul'a gidip oradan puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz. Sıkı çalışıp sonuçlar almayı planlıyoruz. Her maç yaptığımızı yapacağız. Analizlerimizi yapacağız, videolarımızı izleyeceğiz ve saha içinde de bunları uygulamaya çalışacağız" dedi.

"Taraftarlarımız bizim 12. adamımız"

Taraftar desteğinin kendilerini olumlu etkilediğini ifade eden Dijksteel, "Bu tabii ki pozitif yönde etkiliyor taraftarlarımızın olması. Yalnızca Galatasaray maçında değil, taraftarlarımızın olduğu her yerde bizi olumlu etkiliyor bu. Taraftarımız 12. adamımız, bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Her maç bizim için final niteliğinde"

Kocaelispor'a geldiği ilk günden itibaren takımın potansiyeline inandığını belirten Metehan Altunbaş ise, "Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten ilk geldiğim andan itibaren bu sıcaklığı, buranın üzerimize olumlu etkisini hemen hissediyorsunuz. İlk baştan beri gerçekten iyi bir takım olduğumuzu hissediyordum, biliyordum. Başakşehir maçıyla beraber sezona başladık. İstediğimiz gibi başlayamadıysak bile pozitif sinyalleri gösterdik. Daha sonrasında ligin devam eden kısmında gerçekten iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bunun neticesinde sonuçlar da almaya başladık. Güzel bir seri oldu bizim için ama bizim için yeterli değil. Her maç bizim için bir final niteliğinde. Galatasaray maçıyla beraber bu serimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"Final maçına çıkıyormuş gibi gideceğiz"

Takımın özgüvenli olduğunu vurgulayan Altunbaş, "Ben ilk geldiğim andan itibaren iyi bir takım olduğumuzu, ne olursa olsun mücadele içinde olacağımızı hissetmiştim. Şu an oldukça özgüvenliyiz, mutluyuz. Son 3 maçımızı kazanarak oraya gidiyoruz. Bunu izleyen herkes, Türkiye'deki herkes görüyor ki gerçekten ligin canlı, istekli takımlarından biriyiz. Tabii ki oraya da puanlar almaya gideceğiz. Bu mücadelemizi göstereceğiz, sürdüreceğiz. Bizim için her maç dediğim gibi final niteliğinde. Yine oraya da bir final maçına çıkıyormuş gibi gideceğiz. Ben burada değildim ama geçen seneki iki maçı hatırlıyorum, biliyorum. Gerçekten seyir zevki yüksek maçlardı. Kocaelispor'un aldığı puanlar da ortadaydı. Dediğim gibi, biz mücadelemizi gösterdiğimiz sürece bizim için rakip fark etmiyor. Rakip kim olursa olsun mücadelemizi göstereceğiz, puanlar almaya gideceğiz. Sezonun ilk devresi toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp önümüze sağlam adımlarla devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"Biz de çok iyiyiz, onlar da 4 senenin şampiyonu"

Galatasaray deplasmanında mücadele gücünün belirleyici olacağını dile getiren Metehan Altunbaş, "Gerçekten seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de çok iyiyiz, onlar da zaten 4 senenin şampiyonu. Ama bu bizim nezdimizde çok önemli değil. Biz rakip kim olursa olsun aynı şekilde mücadele etmemiz lazım. Taraftarlarımızın desteğiyle daima bir kişi fazla oynuyor gibi hissediyoruz. Bu içeride olsun, dışarıda olsun fark etmiyor. Çok güzel bir ortam olacak. Elimizden geleni verip sahada mücadele tarafında en az onlar kadar biz de iyi olmamız gerekiyor. Sonuç ne olur bilmiyorum ama biz mücadele tarafında ezilmememiz gerekiyor. İnşallah geçen seneki maçlardan daha güzel bir maç bizi bekler. Gerçekten ben de keyifle bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı