Kocaelispor'dan Passolig ve Kombine Satışlarında Hedef Büyüklüğü

Kocaelispor, Passolig sahibi taraftar ve kombine satış hedefine yaklaştı. 90 bini bulan Passolig kartlı taraftar hedefini 100 bin olarak belirleyen Körfez ekibi, kombinede ise 19 bin 500'e ulaşan sayıyı 25 bine çıkarmak istiyor. Alanyaspor maçı için 11 bin 323 bileti satışa çıkaran yeşil-siyahlılar, 100 bin barajı aşılırsa başka takım taraftar kartı olanlara iç saha maçlarında bilet satmayacak.

Süper Lig'de sezona 66 bin Passolig kartıyla başlayan Kocaelispor'da 100 bin hedefine adım adım yaklaşıldı. Hedefini mayıs ayında 100 bin olarak belirleyen Körfez ekibinde kartı sayısı 89 bin 585'e ulaştı. Diğer yandan taraftardan gelen taleplere göre kombine satışlarına yeniden başlayan Kocaelispor'da 25 bin hedefine ulaşmak için de bir hafta süre kaldı. Alanyaspor karşılaşması için satışa sunulan biletler yarın diğer takım logolu kartlara da açılacak.

En yüksek doluluk Çaykur Rizespor maçında

İlk 9 maçlık periyotta Kocaelispor 4 maçını evinde oynadı. Samsunspor mücadelesinde 19 bin 262, Kayserispor karşılaşmasında 19 bin 14 biletli seyirci stada geldi. Alınan kötü sonuçlara rağmen desteğini takımından çekmeyen yeşil-siyahlılarda, Çaykur Rizespor maçında 24 bin 754 biletli seyirciyle sezonun en yüksek doluluk oranına ulaşıldı. Sezonun en düşük seyirci sayısı ise 11 bin 604 biletli taraftarla Eyüpspor karşılaşmasında yaşandı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da Alanyaspor maçıyla ilgili olarak taraftara çağrıda bulundu, fedakarlık yapmalarını istedi. İnan, "Benim için 9 maçlık süreçte en önemli karşılaşma. Taraftarımıza ihtiyacımız var" dedi.

Alanyaspor maçı için 11 bin 323 bilet satışta

Birçok kulüp tribünleri doldurabilmek için bilet fiyatlarında astronomik indirimlere giderek sembolik rakamlar belirlerken, Kocaelispor bilet fiyatlarını düşürmedi. Kocaelispor, Corendon Alanyaspor ile cumartesi günü saat 17.00'de oynayacağı müsabakanın biletlerini hafta başı satışa çıkardı. 34 bin 829 kişi kapasiteli Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor, ev sahibi olarak 30 bin 500 koltuğu satma hakkına sahip. Kulüp tarihinde rekor kırarak 19 bin 500 koltuğu kombine olarak satan Kocaelispor, Alanyaspor mücadelesi için 11 bin 323 maç biletini taraftara açtı. Cuma gününe kadar yalnızca Kocaelispor logolu Passolig kartı olanlar biletleri satın alabilecekken, cuma günü ise biletler tüm taraftar kartlarına açılacak. 100 bin hedefine ulaşıldığında ise diğer takım taraftarlarına bilet satışı tamamen sonlandırılacak.

Kuzey ve güney kale arkalarında kombine satışı durduruldu

Deplasmanda alınan Konyaspor galibiyetinin ardından taraftar derneklerinin bilet fiyatlarına indirim çağrısına olumlu yanıt vermeyen Kocaelispor, kombineli taraftarların mağduriyet yaşayabileceğini ve kombine satışlarını olumsuz etkileyeceğini gerekçe gösterdi. Kombine biletler nedeniyle koltuk sayısının büyük oranda tükendiği güney alt-üst ve kuzey üst kale arkalarında tek maçlık bilet satışı yapılabilmesi için kombine satışları durduruldu. En uygun fiyata satılan kuzey kale arkası alt bloklarında maçlık bilet fiyatı 400 TL iken, kalan sezon için kombine bilet fiyatı ise 2 bin 500 TL.

25 bin kombine hedefine 5 bin kaldı

Tribünlerden gelen talep üzerine 7 Ekim'de taraftara yeniden açılan indirimli kombineler 30 Ekim'e kadar satışta olacak. Kombine satışı yalnızca Kocaelispor logolu kartı olanlara interneti sitesi üzerinden veya İzmit Kent Meydanı KS Store bilet satış noktasından yapılıyor. Kocaelispor kombine kart satışında 25 bin hedefine ulaşmayı planlıyor.

Son 24 saat kuralını kaldıracaklar

100 bin hedefini yineleyen Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada önce taraftara teşekkür edildi ve ardından, "Yakın zamanda alacağımız öncelikli aksiyonlardan biri farklı takım Passolig kartlarıyla kulübümüzün oynadığı müsabakalara giriş biletlerinin alınamaması ile ilgili olacaktır. Bu planlama doğrultusunda mağduriyet yaşanmaması adına Kocaelispor logolu kartı bulunmayan kişilerin de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan iç saha müsabakalarını izleyebilmek için Kocaelispor logolu kartlarını en kısa sürede temin etmeye davet ediyoruz" denilerek uyarı ve yönlendirme yapıldı.

Kocaelispor'da indirimli kombine fiyatları şöyle:

Numaralı VIP alt (blok 11-113-114): 20 bin TL

Numaralı VIP alt (blok 111-115-116): 17 bin TL

Numaralı VIP üst (blok 313-314): 15 bin TL

Numaralı üst (blok 315): 13 bin 500 TL

Doğu maraton alt: 8 bin TL

Doğu maraton üst: 6 bin TL

Kuzey kale arkası alt: 2 bin 500 TL - KOCAELİ