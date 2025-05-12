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Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

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Trendyol 1. Lig'de 16 yıl sonra şampiyon olup Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in dün maçın ardından basın toplantısında kupa töreninin ardından veda edeceğini söylemesinin ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeşil-siyahlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Kocaelispor'da 16. haftada iç sahada alınan Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından görevini bırakan Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktörlük için el sıkışılan İsmet Taşdemir, deplasmanda Boluspor maçıyla göreve başlamıştı. 22 lig maçında takımın başında sahaya çıkan Taşdemir, şampiyonluğu 35. haftada şehre armağan eden teknik ekibin başında bulundu.

Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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