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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Görevi Bıraktı

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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kulüp başkanı Engin Koyun istifa etti. Yönetim kurulu, istifayı kabul ederek kulübün olağanüstü kongreye götürülmesine karar verdi.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kulüp başkanı Engin Koyun "Görevi bırakıyorum" dedi. Yönetim kurulu istifanın kabulüne ve kulübün olağanüstü kongreye götürülmesine karar verdi

Trendyol 1.mücadele eden Kocaelispor'da Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Hodri Meydan taraftar grubunun istifasını sert açıklamayla talep ettiği kulüp başkanı Engin Koyun, "Bırakıyorum" demişti. Yönetim kurulu, kulübü sezon sonuna ya da kongreye kadar yönetecek ismi belirlemek ve olağanüstü kongre yapılıp yapılmayacağına dair akşam saatinde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Yönetim kurulu; Engin Koyun'un istifasını kabul etti ve kulübü olağanüstü kongreye götürme kararı aldı.

Engin Koyun'a teşekkür edildi

Kocaelispor resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu başkanı Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak olan yeni olağan üstü seçimli genel kurula kadar yönetim kurulu başkanı olarak vekaleten Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Recep Durul'a yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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