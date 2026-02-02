Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yeşil-siyah tribünlerde anlamlı buluşma yaşandı.

KOCAELİSPOR'A DESTEK İÇİN ARJANTİN'DEN GELDİLER

Arjantin'de yeşil-siyah renklere sahip Nueva Chicago takımının taraftarı olan ve bu renk kardeşliği sayesinde Kocaelispor'a gönül veren Ruben Aristimino, binlerce kilometre uzaklıktan ailesi ile birlikte Kocaeli'ye gelerek yeşil-siyahlılara destek verdi. Tribünlerde yerini alan Ruben Aristimino, Kocaelispor taraftarları tarafından ilgiyle karşılandı.

'ŞAMPİYON KOCAELİSPOR'

Ailesi ile birlikte maçı izlemek ve destek için kilometrelerce yol kat eden Ruben Aristimino, "Kocaelispor'a olan sevgim 2014 yılında doğdu. Pandemi döneminde ise bu sevgi büyüdü ve ardından karşılıklı etkileşim başladı. Bu bir moda değil, bu bir kardeşlik. Kocaelispor ve Nueva Chicago kardeştir. Bu kardeşlik, Kocaelispor şampiyon olduğunda ve Körfez aydınlandığında doğdu. İşte o an Kocaelispor'a aşık oldum. Sosyal medya üzerinden buradan arkadaşlarla konuşmaya başladım ve bana bir kardeş gibi hissettirdiler. Bugün diyorum ki, önceki hayatımda Türk'tüm. Sevgi pazarlık konusu değildir. Bir buçuk yıl içinde üçüncü kez buradayız. Şampiyon Kocaelispor" dedi.

'FUTBOL SEVGİSİ BABAMDAN GELİYOR'

Aristimino'nun kızı Melina Donatella ise, "Babamla destek vermeye geldik. Futbol sevgisi babamdan geliyor. Babam bize Kocaelispor tutkusunu da aşıladı. 4 yaşındaki kızımla bu büyük deneyimin tadını çıkarmaya geldik" diye konuştu.