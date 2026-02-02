Haberler

Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız Haber Videosunu İzle
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe maçı öncesinde Kocaelispor'a destek vermek için Arjantin'den ailesi ile birlikte şehre gelen Nueva Chicago taraftarı Ruben Aristimino, "Kocaelispor'a aşık oldum. Şampiyon Kocaelispor" dedi.

  • Arjantin'den gelen Ruben Aristimino ve ailesi, Kocaelispor ile Fenerbahçe maçında yeşil-siyah tribünlerde takımı destekledi.
  • Ruben Aristimino, Arjantin'deki Nueva Chicago takımının taraftarı olup, Kocaelispor ile renk kardeşliği nedeniyle 2014'ten beri takımı destekliyor.
  • Aristimino, bir buçuk yıl içinde üçüncü kez Kocaeli'ye gelerek Kocaelispor'u desteklemek için binlerce kilometre yol kat etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yeşil-siyah tribünlerde anlamlı buluşma yaşandı.

KOCAELİSPOR'A DESTEK İÇİN ARJANTİN'DEN GELDİLER

Arjantin'de yeşil-siyah renklere sahip Nueva Chicago takımının taraftarı olan ve bu renk kardeşliği sayesinde Kocaelispor'a gönül veren Ruben Aristimino, binlerce kilometre uzaklıktan ailesi ile birlikte Kocaeli'ye gelerek yeşil-siyahlılara destek verdi. Tribünlerde yerini alan Ruben Aristimino, Kocaelispor taraftarları tarafından ilgiyle karşılandı.

'ŞAMPİYON KOCAELİSPOR'

Ailesi ile birlikte maçı izlemek ve destek için kilometrelerce yol kat eden Ruben Aristimino, "Kocaelispor'a olan sevgim 2014 yılında doğdu. Pandemi döneminde ise bu sevgi büyüdü ve ardından karşılıklı etkileşim başladı. Bu bir moda değil, bu bir kardeşlik. Kocaelispor ve Nueva Chicago kardeştir. Bu kardeşlik, Kocaelispor şampiyon olduğunda ve Körfez aydınlandığında doğdu. İşte o an Kocaelispor'a aşık oldum. Sosyal medya üzerinden buradan arkadaşlarla konuşmaya başladım ve bana bir kardeş gibi hissettirdiler. Bugün diyorum ki, önceki hayatımda Türk'tüm. Sevgi pazarlık konusu değildir. Bir buçuk yıl içinde üçüncü kez buradayız. Şampiyon Kocaelispor" dedi.

Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

'FUTBOL SEVGİSİ BABAMDAN GELİYOR'

Aristimino'nun kızı Melina Donatella ise, "Babamla destek vermeye geldik. Futbol sevgisi babamdan geliyor. Babam bize Kocaelispor tutkusunu da aşıladı. 4 yaşındaki kızımla bu büyük deneyimin tadını çıkarmaya geldik" diye konuştu.

Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada

Tüyler ürperten iddialar! Çocuklar iğrenç emeller için kullanıldı
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu

Kırmızı kart! Kocaeli'de gol geldi, olanlar oldu
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada

Tüyler ürperten iddialar! Çocuklar iğrenç emeller için kullanıldı
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

Ambulansı gördüğünde her şey için çok geçti
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...