Haberler

Kocaelispor, 16 Yıl Sonra Galatasaray ile Karşılaşıyor

Kocaelispor, 16 Yıl Sonra Galatasaray ile Karşılaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Galatasaray ile mücadele edecek. Hırvat golcü Bruno Petkovic sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Teknik direktör Selçuk İnan, eski takımına karşı galibiyet arayacak.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde oynayacağı Galatasaray ile 16 yıl sonra rakip olacak. Körfez ekibinde sakatlığı bulunan Hırvat golcü Bruno Petkovic kadroda olmayacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda lider Galatasaray mücadele edecek. 35 bine yakın taraflarının önünde puan ve puanlar arayacak olan Körfez ekibi hazırlıklarını tamamladı. Futbolculuk döneminde Galatasaray ile birçok şampiyonluk yaşayan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, Kocaelispor'un teknik direktörü olarak sahada galibiyet arayacak.

16 yıl öncesi son maç Kocaelispor'un

Bu sezonun yeni ekiplerinden Kocaelispor, Galatasaray ile son olarak 22 Şubat 2009 tarihinde deplasmanda karşılaştı ve sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Aynı sezon iç sahadaki maçı ise sarı-kırmızılılar 4-1'lik skorla kazandı. İki takım tarihte ilk müsabakalarını ise 7 Aralık 1980'de İstanbul'da oynadı ve Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti.

Takımın golcüsü Petkovic kadroda olmayacak

Seyircisi önünde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Körfez ekibinde; antrenmanda şut çekerken sakatlanarak ülkesinde tedavi gören Hırvat golcü Bruno Petkovic kadroda olmayacak. Petkovic en son 4 Ekim'de oynanan Eyüpspor maçında forma giydi. Tedavisi süren ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Massadio Haidara'nın kadroda yer bulması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan Rigoberto Rivas'ın ise 21 kişilik kadroda olması beklenmiyor.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Kocaelispor'da, Galatasaray maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Yeşil-siyahlılarda; Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh ve Serdar Dursun, sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımın en golcüleri Petkovic ve Tayfur

Kocaelispor'da takımın gol yükünü Bruno Petkovic ve Tayfur Bingöl çekiyor. Petkovic, 2'si penaltıdan 4 gol atarken, Tayfur Bingöl de 4 defa gol sevinci yaşadı. Takımda ayrıca Habip Ali Keita ile Serdar Dursun'un da 1'er golü bulunuyor.

En çok golü son 15 dakikalarda attı

Bu sezon Süper Lig'de gol averajı -5 olan Kocaelispor sahasında en çok son 15 dakikada gol attı. Körfez ekibi bu süreçte rakip fileleri 3 defa havalandırdı. Yeşil-siyahlılar, aynı zaman diliminde ise 2 gol yedi. Kocaelispor'da en çok asisti ise 2 asistle Keita yaptı. Keita'yı 1'er asistle Can Keleş, Karol Linetty ve Rivas takip etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.