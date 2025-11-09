Haberler

Canlı anlatım! Kocaeli'de Galatasaray'a şok

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Karşılaşmada Kocaelispor, 1-0 önde.

  • Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 yendi.
  • Kocaelispor'un golünü Daniel Agyei attı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ligin iddialı takımlarından biri olan Kocaelispor'a konuk oluyor.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar.

Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Barış Alper, Icardi, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Kocaelispor 1-0 Galatasaray

45' Kocaelispor 1-0 öne geçti. Daniel Agyei, sağ kanattan ceza sahasına girdi, Abdülkerim'i çalımladı, yakın köşeye vurdu ve top ağlara gitti.

45' GOOOOLLLLL! Kocaelispor, Agyei'nin harika golüyle 1-0 öne geçti.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44' Topla oynama oranları %53-%47 Galatasaray lehine.

42' Kocaelispor futbolcuları Osimhen'in faulü sonrası ikinci sarı kartı bekledi. İtirazlar sonrasında Kocaelispor yedek kulübesine sarı kart çıktı.

39' Serbest vuruş sonrası karambolde Osimhen topa vurdu, savunmadan seken topu kaleci kornere çeldi.

37' Anfernee Dijksteel, Sane'ye yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

34' Galatasaray'ın henüz net bir GOL şansı yok.

32' Daniel Agyei sol kanattan içeri çevirdi. Uğurcan topu son anda kontrol etti.

30' Mücadelede 3'te 1'lik kısım geride kaldı. Skor hala 0-0.

27' Galatasaray'da Victor Osimhen sarı kart gördü.

25' Kocaelispor taç çizgisi yakılarından bir serbest vuruş kullanacak.

22' Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlık geçiriyor.

20' Serdar Dursun, ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top Uğurcan'da kaldı.

18' Torreira ceza sahasına ortaladı, Icardi'nin kafası oldukça etkisiz. Aut.

15' Galatasaray şu ana kadar Kocaelispor kalesine gitmekte zorlanıyor.

14' UĞURCAN NET GOLE İZİN VERMEDİ! Tayfur Bingöl'ün karşı karşıya pozisyonundaki vuruşu Uğurcan Çakır kurtardı, dönen topu Linnety auta gönderdi.

11' Kocaelispor savunma arkasında Tayfur'u bulmayı denedi, top doğrudan Uğurcan'a geldi.

8' Galatasaray Sane ile hızlı çıktı, Sane'nin pası Icardi'ye gelmedi, tehlike uzaklaştırıldı.

6' Mücadele oldukça çekişmeli başladı, iki takımın da isteği dikkat çekiyor.

4' BU KEZ GALATASARAY KAÇIRDI! Sol çaprazdan Torreira'nın kaleye şutunu savunma kale önünden çıkardı.

3' Kocaelispor tribünlerinin maçın başlamasıyla beraber müthiş bir desteği var.

2' ÇOK NET KAÇTI! Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Kocaeli’nin hocası eski gs Li Selçuk inan, zorluyormuş gibi yapar ama en kritik yerde maçı verir , sonrada puan almaya çok yakındık , rakibimiz ÇOK BÜYÜK bir kulüp bundan dolayı yenildik der , böylece HATIR şikesi yapmış olur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

ezikbahçe duası..

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu uğurcanın iyi bir kaleci olmadığını ve bu kadar büyük bir meblağ ile alınmasının yanlışını daha çok görecek galatasaray..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
