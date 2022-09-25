Kocaeli haberleri | Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi Spor Haberleri Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları tamamlandı. Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları tamamlandı. Dünya Karate Federasyonunca Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 3 gün süren organizasyona, 75 ülkeden 1065 sporcu katıldı. Müsabakalarda 64'ü milli, 136 Türk sporcu tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verdi. Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle: "Erkekler kata takım 1- Türkiye 2- Kuveyt 3- Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü 3- Mısır Erkekler kata 1- Ghaly Karim (Mısır) 2- Mohamed Zeyad Mohamed (Mısır) 3- Hung Ho Wai Howard (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi) 3- Elghobashy Mostafa (Mısır) Erkekler kumite 84 kilo üstü 1- Nematı Mahmoud (İran) 2- Ömer Faruk Arslan (Türkiye) 3- Belhamel Moussa (Cezayir) 3- Zitouni Oussama Baha Eddine (Cezayir) Erkekler kumite 84 kilo 1- Khodabakhshi Mahdi (İran) 2- Hasan Arslan (Türkiye) 3- Gilanpoor Mohammadreza (İran) 3- Sonnykh Valerii (Ukrayna) Erkekler kumite 75 kilo 1- Maric Ljubisa (Sırbistan) 2- Ömer Faruk Yürür (Türkiye) 3- Salapura Djordje (Sırbistan) 3- Durham Mıtchel Joseph (Avustralya) Erkekler kumite 67 kilo 1- Mohamed Moamen (Mısır) 2- Kamal Damir (Kazakistan) 3- Nemati Morteza (İran) 3- Rzazade Nuran (Azerbaycan) Erkekler kumite 60 kilo 1- Burak Özdemir (Türkiye) 2- Meskini Ali (İran) 3- Meziane Rayan (Fransa) 3- Aly Zyad (Mısır Kadınlar kata takım 1- Mısır 2- İran 3- Türkiye 3- Mısır Kadınlar kata 1- Lo Sum Man (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi) 2- Xenou Georgia Archontia (Yunanistan) 3- Afsaneh Mahsa (İran) 3- Kato Kurumi (Japonya) Kadınlar kumite 68 kilo üstü 1- Quintal Catzin Guadalupe (Meksika) 2- Hira Nur Kasatura (Türkiye) 3- Mostafa Dina (Mısır) 3- Krešic Stefani (Bosna Hersek) Kadınlar kumite 68 kilo 1- Elmadany Ola (Mısır) 2- Becırovıc Sadea (Hırvatistan) 3- Zorko Mıa Greta (Hırvatistan) 3- Sombe Thalya (Fransa) Kadınlar kumite 61 kilo 1- Avazeri Lea (Fransa) 2- Khamis Reem (Almanya) 3- Aly Noursin (Mısır) 3- Hassan Basmala (Mısır) Kadınlar kumite 55 kilo 1- Abouriche Louiza (Cezayir) 2- Gizem Bugur (Almanya) 3- Damla Ocak (Türkiye) 3- Sadigova Madina (Azerbaycan) Kadınlar kumite 50 kilo 1- Teymurova Fidan (Azerbaycan) 2- Sgardelli Ema (Hırvatistan) 3- Selva Nur Akkurt (Türkiye) 3- Sevil Baş (Türkiye)" Yarışlar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi. Spor Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Hırvatistan Kazakistan Kocaeli Spor Haberler

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