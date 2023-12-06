Kocaeli'de Boks Yapan Gümüş Kardeşler Ulusal ve Uluslararası Başarılar İçin Çalışıyor

Kocaeli'de yaşayan Samet ve Semih Gümüş kardeşler, boksta ulusal ve uluslararası alanda yeni başarılar için çalışıyor. Kardeşler, azim ve çalışkanlıklarıyla alt yaş kategorilerinde dereceler elde ederek başarı basamaklarını tırmanıyor. Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında podyuma çıkan Gümüş kardeşler, birlikte çalışarak birbirlerinin en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Samet Gümüş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Kardeşi Semih Gümüş ise 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Kocaeli'de yaşayan Samet ve Semih Gümüş kardeşler, boksta ulusal ve uluslararası alanda yeni başarılar için çalışıyor.

Aileleri tarafından hareketli olmaları sebebiyle 13 yıl önce spora yazdırılan Gümüş kardeşler, küçük yaşlarda boksla tanışarak ringe çıktı.

Azim ve çalışkanlıklarıyla alt yaş kategorilerinde dereceler elde ederek başarı basamaklarını tırmanan kardeşler, büyükler kategorisinde mücadele etmeye başladı.

Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında podyuma çıkan Gümüş kardeşler, ringlerde başarı için birlikte çalışarak birbirlerinin en büyük motivasyon kaynağı oluyor.

Çalışmalarını Darıca Belediyesi Spor Kulübü Tesisleri'nde milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu eşliğinde sürdüren boksör kardeşler, her turnuvada altın madalya hedefliyor.

Samet Güneş: "Gençlere umut oluyorsak ne mutlu bize"

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, Avrupa Oyunları'nda ikincilik, Akdeniz Oyunları'nda üçüncülük ile 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Samet Gümüş, son olarak 3. Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Samet Gümüş, AA muhabirine, kardeşiyle büyük hedeflerinin olduğunu, bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanacağına inandığını belirten Samet Gümüş, 9 aylık sürede organizasyona en iyi şekilde hazırlanacağını kaydetti.

Kardeşiyle aynı sporu yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Samet Gümüş, "Benim için o, onun için de ben kazanırım; kardeşlerin kazananı olmaz. Biz daha çok sıkletleri farklı tutup ikimiz de farklı sıkletlerde madalya almaya çalışıyoruz. Gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. Gençlere umut oluyorsak ne mutlu bize. Madalya aldığımızda mutluluktan ağladığımız oluyor. İnşallah kardeşim de benim gibi olimpiyatlara vize alır ve en iyi şekilde ülkesini temsil eder." diye konuştu.

Samet Gümüş, kardeşiyle birbirlerini motive ederek her turnuvaya altın madalya hedefiyle hazırlandıklarını vurguladı.

Semih Gümüş: "Birlikte daha güzel başarılara adım atacağız"

Kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan 20 yaşındaki Semih Gümüş, son olarak 10- 20 Kasım tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Semih Gümüş, ilkokula giderken boksa başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır boks yaptıklarını belirten Semih Gümüş, "Abim maça çıktığında ben ondan daha heyecanlı ve stresli oluyorum. Bu duygu tarif edilemez. Maçtan önce beraber taktik ve teknik konuşuyoruz. Bazen bana teknik ve taktik veriyor. Onları maç esnasında uygulamaya da çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Semih Gümüş, yoğun çalışmaları sonucu emeklerinin karşılığını aldıklarını anlatarak, "Bu sene ikimiz de güzel madalyalar aldık, seneyi güzel tamamladık. Birlikte daha güzel başarılara adım atacağız." dedi.

Vinçoğlu: "Samet'ten derece bekliyoruz"

Milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu ise Samet Gümüş ile olimpiyatlarda altın madalya almak istediklerini dile getirerek, "Samet, olimpiyat kotasını aldı. Çok güçlü rakipleri geride bırakarak final oynadı. Samet'ten derece bekliyoruz. Madalya gelir ama rengi çalışmamıza bağlı. Güzel çalışırsak Türkiye'de bir ilki yapabiliriz. Olimpiyatlarda erkekler boksta şampiyonumuz yok. İlk kez Samet'le bunu başarıp tarihe geçmek istiyoruz. Boksta olimpiyat şampiyonluğu almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.