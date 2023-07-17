Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Yelken Trofesi Yarışlarında Dereceye Girenlere Madalyalar Verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 3. Yelken Trofesi Yarışları sona erdi. Yarışlarda dereceye giren 29 sporcuya madalyaları verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Yelken Trofesi Yarışlarında dereceye giren yelkencilere madalyaları verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile 14-16 Temmuz tarihleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde 3. Yelken Trofesi Yarışması düzenlendi. Cuma günü başlayan Yelken Trofesi hafta sonu yarışlarla devam etti. Pazar günü ise yelkende final heyecanı yaşandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Yelken Trofesi yarışları 2 sınıf 7 kategoride düzenlendi. Yarışlara farklı illerden 52 teknede 52 sporcu katıldı. Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde 3 gün süren yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren 29 sporcuya madalyaları verildi. Ödül törenine Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Tahir Tarım, sporcular ve aileler katıldı.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda Optimist Kupasında Marmara Yelken Kulübü ekipleri birincilik, İznik Belediyespor Kulübü ekipleri ikincilik, Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ekipleri de üçüncülük elde ederken, ILCA 4 Kupasında ise İzmit Yelken Kulübü ekipleri birincilik, Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü ekipleri ikincilik ve Şişecam Spor Kulübü ekipleri de üçüncülük elde etti.

Optimist Genel Kategorisinde ilk iki sırada Marmara Yelken Kulübü'nden Poyraz Belgen birinci, Ali Aras Muratoğlu ikinci, İznik Belediyespor Kulübü'nden Yusuf Eymen Balaban üçüncü, İzmit Yelken Kulübü'nden Demir Özbal dördüncü, Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Dilay Tekşan beşinci oldu. Optimist Kızlar Kategorisinde Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Dilay Tekşan birinci, Şişecam Spor Kulübü'nden Damla Öztürk ikinci, yine Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Elif Çavuşlar üçüncü oldu.

Optimist Junior Genel Kategorisinde İznik Belediyespor Kulübü'nden Zeynep Nida Ergin birinci, Marmara Yelken Kulübü'nden Maya Karabat ikinci, Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Umur Ata Özoğul üçüncü, İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Ege Küpçü dördüncü, Derince Yelken Kulübü'nden Beril Kaya beşinci oldu. Optimist Junior Kızlar Kategorisinde İznik Belediyespor Kulübü'nden Zeynep Nida Ergin birinci, Marmara Yelken Kulübü'nden Maya Karabat ikinci, Derince Yelken Kulübü sporcusu Beril Kaya üçüncü oldu.

ILCA 4 Genel Kategorisinde ilk iki sıra İzmit Yelken Kulübü'nden Dura Demirdalmış birinci, Ela Tırpancı ikinci, Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Levent Kaldırım üçüncü, Bayramoğlu Yelken ve Su Sporlar Kulübü'nden Defne Uçal dördüncü, yine Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Sertaç Akça beşinci oldu.

ILCA 4 kızlar Kategorisinde ilk iki sıra İzmit Yelken Kulübü'nden Dura Demirdalmış birinci, Ela Tırpancı ikinci oldu. ILCA 4 Junior Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü'nden Ela Tırpancı birinci, Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Sertaç Akça ikinci, Şişecam Spor Kulübü'nden Bilge Bade Baba üçüncü oldu. - KOCAELİ