Cihangir Gençlik Spor Kulübü, Kayseri Erciyes'te Kampa Girdi
KKTC Süper Lig ekibi Cihangir Gençlik Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. İlk gün ter antrenmanı yapan kırmızı-lacivertli ekip, hazırlıklarını burada sürdürecek.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü, Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hazırlıklarına başladı.
KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Kırmızı-lacivertli ekip Erciyes'teki ilk gününde ter antrenmanı yaptı. Cihangir Gençlik Spor Kulübü, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı