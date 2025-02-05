KKTC'nin Uluslararası Spor Tanınması İçin FIFA'ya Kritik Ziyaret

Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Fransa'dan İmam Şahin, Almanya'dan Ömer Çelik, Koray Erel ile birlikte 6 spor hukukçusundan oluşan geniş kapsamlı bir heyetle, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezine kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyetin ana gündeminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası arenada tanınması ve FIFA'ya üyeliğinin sağlanması olduğu belirtildi.

US-SEN Genel Başkanı Ayaz, FIFA ve UEFA'nın yıllardır sporun evrensel ilkeleri doğrultusunda tarafsız hareket etmesi gerektiğini savunmalarına rağmen, bazı ülkelerin siyasi baskılarla spor yönetiminde nüfuz sahibi olmasına izin verdiğini belirtti. Özellikle Fransa ve Yunanistan'ın FIFA ve UEFA'daki etkisini eleştiren Ayaz, bu ülkelerin siyasi ve bürokratik baskılarla Türk futboluna zarar verdiğini söyledi. Ayaz, "FIFA ve UEFA, sporun siyaset üstü olması gerektiğini iddia ediyor ancak bazı ülkeler futbolu siyasi bir güç aracı olarak kullanıyor. Fransa ve Yunanistan gibi devletler, futbol federasyonlarında lobiler oluşturarak kendi çıkarlarını korurken, Türk futbolu ve KKTC gibi ülkelerin haklarını görmezden geliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" dedi.

Birleşik Krallık örneği ile FIFA'ya çağrı

Bekir Ayaz, FIFA ve UEFA'nın KKTC'ye yönelik çifte standart uygulamasını ele alırken, Birleşik Krallık içindeki İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın bağımsız federasyonlar olarak uluslararası turnuvalarda yer almasını örnek gösterdi. Ayaz, "Eğer İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'a bağlı olmasına rağmen FIFA ve UEFA tarafından bağımsız futbol federasyonları olarak kabul ediliyorsa, neden KKTC için aynı şey geçerli olmasın? Eğer spor gerçekten evrensel bir değerler bütünü üzerine kuruluysa, KKTC'nin de kendi kimliğiyle uluslararası sahnede yer alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BM ve UNESCO ilkelerine atıfta bulundu

US-SEN heyeti, FIFA yetkilileriyle yaptığı toplantılarda, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2015 tarihli A/HRC/30/50 belgesinin 6. paragrafına atıfta bulunarak, sporun temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Ayrıca, UNESCO'nun Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bildirgesi'ne göre, her bireyin spor yapma ve uluslararası organizasyonlarda yer alma hakkına sahip olduğunun altını çizdi. US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, "Spor, sadece bir rekabet aracı değildir. Barış, hoşgörü, dayanışma ve adalet gibi değerleri toplumlara kazandıran bir güçtür. FIFA ve UEFA'nın, hiçbir ülkenin siyasi baskısı altında kalmadan, tamamen tarafsız bir yönetim anlayışı sergilemesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Bu ziyaretle birlikte US-SEN, uluslararası spor yönetiminde aktif bir rol üstlenerek, Türk sporunun haklarını uluslararası alanda savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. FIFA ile yapılan görüşmelerin ardından, KKTC'nin tanınması sürecinin hızlandırılması ve spor ambargolarının kaldırılması için diplomatik girişimlerin süreceği vurgulandı.

Bekir Ayaz, bu mücadelenin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, uluslararası platformlarda daha fazla girişimde bulunacaklarını ve FIFA'nın sporun gerçek değerlerine dönmesi için baskı yapacaklarını söyledi. Ayaz, "Adil, tarafsız ve kapsayıcı bir spor dünyası için mücadelemiz sürecek. Türk sporunun ve KKTC'nin hak ettiği saygınlığı kazanması için her türlü diplomatik ve hukuki adımı atacağız" açıklamasında bulundu.

Bu gelişme, uluslararası spor diplomasisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, KKTC'nin uluslararası futbol sahnesinde hak ettiği yeri alması için atılan somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte FIFA ve UEFA'nın bu konudaki tutumu dikkatle izlenecek. - İSTANBUL