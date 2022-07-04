Kitabında yönelttiği suçlamalar çok ağırdı! Şenol Güneş, Erman Toroğlu'nu mahkemeye verdi

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş, ünlü yorumcu eski hakem Erman Toroğlu'nu kitabında kendisine yönelik iddiaları nedeniyle mahkemeye verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN HAMLE GELDİ

Ajansspor'un haberine göre, Güneş, avukatı Erdem Egemen vasıtasıyla İstanbul Anadolu 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 17 Mayıs 2022 tarihinde başvurdu. Mahkeme, tebligatın ulaşmasından sonra Toroğlu ve diğer iki davalının iki hafta içerisinde öne sürdükleri iddiaya dair tüm delilleri ve savunmanın dayanacağı olayların da belirtilmesini istedi.

ERMAN TOROĞLU'NDAN ŞİKE İDDİASI

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kitabında Süper Lig'in 1976-777 sezonundaki Trabzonspor-Zonguldakspor maçında sonucun berabere bitmesi için şike yapıldığını öne sürüyor. Göztepe'nin düştüğü bu maç sonrası Toroğlu, durumun ortaya çıkmasından sonra dağıtılan parayı, Şenol Güneş hariç, diğer herkesin iade ettiğini yazıyor.

"TRABZONSPOR, ZONGULDAKSPOR İLE NEDENDİR BİLİNMEZ BERABERE KALIYOR"

İşte Toroğlu'nun kendi ifadeleriyle şike iddiası: "Genelde maç satmayı futbolcular bireysel yaparlar. Ama bazen de çok özel durumlarda organize olan birkaç futbolcu da olabiliyor! 1976-1977 sezonu... Trabzonspor 43 puanla şampiyon oluyor. İçerideki 15 maçın 14'ünü kazanıyor. Ligin son haftasında içeride oynayacağı Zonguldak maçında nedendir bilinmez berabere kalıyor! Maçtan önce futbolculara para geldiği iddia ediliyor, yönetimin haberi yok. Trabzonspor santraforu Necmi Perekli (o sezon 21 golle Gol Kralı olmuştu) futbolculara. 'Hiçbiriniz yaramazsınız,' diyor. Ahmet Suat Özyazıcı'ya dönerek, 'Sen de bu işe dâhilsin, yaptığınız iş doğru değil. Trabzonspor'u lekeleyeceksiniz' diyor ve kampı terk ederek arabasına biniyor Erzurum'a doğru yola çıkıyor. Ve ertesi günü maç 0-0 bitince 26 puana çıkan Zongludakspor kümede kalıyor, 25 puanlı Göztepe küme düşüyor."

"EVDE TADİLAT YAPTIM VE PARAYI HARCADIM"

Toroğlu devamında Güneş'in parayı harcadığını söyleyerek iade etmediğini savunuyor: "Maçın akabinde yönetimin haberi oluyor ve büyük tepki gösteriyor. Futbolcuların hepsine çağrı yapıyorlar. "Aldığınız paraları getirin, Zonguldak'a geri göndereceğiz." diyorlar. Bir kısım futbolcu getiriyor, bir kısmı getirmiyor. Getirmeyenlerden Şenol Güneş yönetime şöyle bir açıklama yapıyor: 'Evde tadilat yaptım ve parayı harcadım.' Bu futbolcuların bir kısmının seneye transfer konuşmalarında aldıkları paralar yönetim tarafından tahsil ediliyor."

ŞENOL GÜNEŞ SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Toroğlu, daha önce de dile getirdiği bu iddiası nedeniyle Güneş'in kendisini arayarak, maçta gol yemediğini ve bu nedenle nasıl şike yapmış olabileceğini sorduğuna kitabında yer verdi. Erman Toroğlu, Şenol Güneş ile küfürleşmeye varan telefon konuşmaları olduğunu ve ünlü hocanın kendisini mahkemeye vereceğini söylediğini de kaydediyor. Evet, o mahkeme olayı bu yıl gerçekleşti. Toroğlu, yıllar önce dile getirdiği şike iddiasını kitaplaştırınca Güneş de soluğu mahkemede aldı. Bakalım, yargı kimi haklı bulacak?

ŞENOL GÜNEŞ'İN KARİYERİ

Trabzonspor ile futbolcu olarak 6 lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, teknik direktör olaraksa Beşiktaş ile iki kez bu sevinci yaşadı. Trabzonspor ile iki kez şampiyonluğun kıyısından dönen Şenol Güneş, 2002'de Türkiye'yi Dünya Kupası'nda 3. yaparak tarihe geçerken, millileri ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşıdı.

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