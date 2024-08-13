İlk maçından kırmızı kart gören Arda Turan, "tehdit" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Alanyaspor- Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "tehdit" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi. Genç teknik adam, ilk maçtan ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

"TEHDİT" SEBEBİYLE 41. MADDEDEN SEVKELDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "İKAS Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın 11.08.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-İKAS Eyüpspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

TFF Disiplin Talimatı'na göre Arda Turan'ın sevk edildiği 41. maddenin tanımı şu şekilde;

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.

Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez."

NE OLMUŞTU?

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Alanyaspor'un skoru 1-1'e getiren golünden önce oyuncu değişikliği için futbolcularını kenara göndermiş ancak değişiklik yapılmamıştı. Gecikmeye sinirlenen Turan, Alanyaspor'un golünün ardından itirazlarının şiddetini artırmış ve kırmızı kart görmüştü.