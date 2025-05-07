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Kırıkkale'ye Yeni Stadyum Müjdesi

Kırıkkale'ye Yeni Stadyum Müjdesi
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MHP Milletvekili Halil Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşmede Kırıkkale'ye yeni bir stadyum kazandırılacağını açıkladı. Mevcut stadyumun yenilenmesi için yatırımların kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşme yapan MHP Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale'ye yeni bir stadyum kazandırılacağının müjdesini verdi.

Kırıkkale Futbol Kulübü'nün 2. Lig hedefi doğrultusunda ilerlediği bu süreçte, kentin en önemli ihtiyaçlarından biri olan stadyum sorununa çözüm geliyor. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, mevcut Fikret Karabudak Stadyumu'nun yenilenmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan yatırım sözü aldı. Projenin kısa süre içerisinde yatırım programına alınarak ihale süreçlerinin başlatılacağı ve gerekli ödeneğin aktarılacağı belirtildi.

Stadyumun modern bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların hızla sürdürüleceğini ifade eden Öztürk, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. "Kırıkkale'nin Halil Öztürk'ü var" diyerek destek mesajı veren Öztürk, şehre değer katan projelerle hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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