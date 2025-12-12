Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kırık parmakla final gören Cebrail Gençoğlu, milli forma için verdiği mücadeleyi anlattı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve uzun bir spor kariyeri olan 30 yaşındaki Gençoğlu'nun kick boksta çok sayıda derecesi bulunuyor.

Kariyerinde ilk kez 2015 yılında büyükler kategorisinde katıldığı dünya şampiyonasında ikinci olan, 2021 yılında ise bu başarısını birincilikle taçlandıran Gençoğlu, 2023'te Portekiz'deki aynı şampiyonada yeniden ikincilik kürsüsüne çıktı.

Bu sürede 2022 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan da birincilikle dönen milli kick boksçu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kasım ayında gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katıldı.

Kırık parmakla finale yükseldi

Söz konusu organizasyonda son dünya şampiyonu Macar rakibiyle yarı finalde karşılaşan Cebrail Gençoğlu, müsabaka esnasında parmağı kırılmasına rağmen mücadeleyi bırakmayıp finale çıkmayı başardı.

Yaşadığı acıya rağmen şampiyonadan çekilmeyip finalde İngiliz rakibiyle karşılan Gençoğlu, kariyerinde çıktığı dördüncü dünya şampiyonasını ikincilikle tamamladı.

Milli sporcu Cebrail Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca Abu Dabi'deki şampiyonaya hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası, kick boksun en büyük turnuvalarından biri. En son 2023'te Portekiz'de olmuştu, orada dünya ikincisi olmuştum. Buradaki niyetim şampiyonluğu alıp İstiklal Marşı'mızı tekrardan tüm dünyaya dinletmekti. O amaçla hazırlandık ve ülkemizi temsil ettik. Son dünya şampiyonu Macar rakibimle yarı finalde eşleştik. Kötü bir kura çektik ve yarı finalde erken final oynadık. Çünkü 2023 yılındaki dünya şampiyonasının finalistleri yarı finalde denk geldi. Macar rakibim çok güçlü, kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunun bir sporcu. Karşılaşmayı puanla kazandım ancak sol elimin birinci metakarpal kemiği kırıldı. O kırık kemikle müsabakaya devam etmek zorunda kaldım, aslında yarı finali kırık parmakla kazandım."

"Doktor 'maça çıkma' dedi"

Cebrail Gençoğlu, yaşadığı sakatlıktan sonraki gün final maçına çıktığını belirterek, "Ertesi gün kırık parmağımla final maçında Avrupa şampiyonluğu olan İngiliz rakibime karşı oynayacaktım. Doktor 'Maça çıkma.' dedi. Çıkmam için ne gerekiyorsa yapılmasını söyledim. Yine ülkemi temsil ettim ve puanla kaybettim. Kırık parmakla dövüşmek çok zor oldu. Zaten solağım ve sol parmağım kırıldı. En güçlü silahımdan birisi olmadan final maçında dövüşmek zorunda kaldım. Bu beni çok olumsuz etkili ancak yine de Türk bayrağını en güzel şekilde temsil edip sonuna kadar mücadelemizi verdik ve ülkemize dünya ikinciliği kazandırdık." diye konuştu.

Karşılaşmada yaşadığı acıya değinen Gençoğlu, şöyle devam etti:

"Elimde deforme oldu ve şişlik oluştu. Doktorlara tedavi ettirirken final maçım var gibi cümleler kullandım. Rakiplerimin elimi görmemesi, bilmemesi gerekiyordu çünkü sakat olduğumu bilen rakibim ekstra motive olabilir. Otele gittiğimde elim gerçekten çok şişmiş ve inanılmaz morarmıştı. İşaret parmağım kırılmasına rağmen serçe parmağıma kadar morluk olmuştu. Gece gölge boksu yapayım dedim ve boşa bile yumruk atamadım. Canım çok yandıy Gece 11'den 12'ye kadar kendi başıma eldivenimi giymeye çalıştım ama giyemedim. Çünkü elimi sokmam için parmağı bükmek gerekiyor. Final maçından bir gün önce ağladım. 'Daha eldiveni giyemiyorum müsabakaya nasıl çıkacağım.' dedim. Ertesi gün doktor ağrımı geçici olarak kesmek için müdahalede bulundu ama çok yeterli olmadı. Acı içinde antrenörlerin yardımıyla boks eldivenini giyip filan maçına çıktım. O elimle vurmayacaktım ama müsabakada istemsizce kas hafızası dediğimiz olayla yumruk atıyorsunuz. İlk sol yumruğu attığımda sadece sol elimde değil de dizlerime kadar ağrı hissettim. 'Bu iş zor olacak.' dedim ancak yine de savaştım. Tekmeler ve sağ elimle elimden geldiğince mücadele ettim."

Cebrail Gençoğlu, müsabaka öncesinde yaşadıklarıyla ilgili, "Bana 'Bu elle çıkma sağlığın daha önemli.' dediler. Ancak son adıma yaklaşmışız tekme, yumruk var ve bir anlık darbeyle maçı erken kazanabiliyorsunuz. Tek elimle, ayaklarımla kazanma inancım vardı, bu yüzden bırakmak istemedim. 'Kırılan kemik derini kesebilir, parçalı kırık ya da açık kırığa dönüşebilir.' diye uyarıda bulananlar oldu. Ancak 'Elimi sarın maça çıkacağım.' dedim. Sonrasında ise doktorlarımız elimi geçici alçıya aldılar çünkü onlar da durumun farkındaydı. Ben ülkemin bayrağını en güzel şekilde temsil etme umuduyla çıktım." ifadelerini kullandı.