Kırgızistan'da 1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları Başladı

Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki tatil merkezi Çolpon-Ata şehir hipodromunda bir hafta sürecek 1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları, açılış töreniyle başladı. Kırgızistan Kökbörü Federasyonu tarafından milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilen oyunlara, ev sahibi Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Afganistan ve ABD'den takımlar katılıyor. Oyunların açılış töreni öncesinde Uluslararası Kökbörü Birliği kuruldu ve başkanlığını Kırgızistan'ın Başsavcısı Kurmankul Zuluşev üstlendi. Açılış törenine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katıldı.

Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki tatil merkezi Çolpon-Ata şehir hipodromunda bir hafta sürecek 1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları, açılış töreniyle başladı.

Kırgızistan Kökbörü Federasyonu tarafından milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilen 1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları'na, ev sahibi Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Afganistan ve ABD'den takımlar katılıyor.

Oyunların açılış töreni öncesinde Çolpon Ata şehrinde, 14 Milli Kökbörü Federasyonu temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Uluslararası Kökbörü Birliği kuruldu. Yeni birliğin başkanı ise Kırgızistan'ın Başsavcısı Kurmankul Zuluşev oldu.

1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları için açılış töreni düzenlendi

Issık Göl Bölgesi'ndeki tatil merkezi Çolpon-Ata şehir hipodromunda gerçekleştirilen 1. Dünya Kökbörü Kupası Oyunları'nın açılış törenine, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Uluslararası Kökbörü Birliği Başkanı Kurmankul Zuluşev; Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altınbek Maksutov, Kökbörü Federasyonu Başkanı Talas Begaliyev, Çolpon-Ata Belediye Başkanı Japarbek Ormonov katıldı.

Açılışta, Manas Destanı'nı okunurken, Kırgız ve Kazak milli çalgılarıyla atışan aşıklar, okçular ve ses sanatçıları da sahne aldı. 5 ülkeden katılan 24 Kökbörü takımının sahada yerini almasının ardından milli marşlar okundu.

Ata sporu kökbörünün dünya arenasına taşınması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada, "Kırgızistan'ın incisi Issık Göl sahilinde en güzel kökbörü oyunlarına şahitlik edeceğiz. Ata babalarımız, bizi millet yapan ata spor oyunlarını bize emanet bıraktı. Kökbörü bizim milli oyunumuzdur. Kökbörü oyununu yaşatacağız ve dünyaya tanıtacağız. Kökbörü turnuvasında güçlüler kazansın." dedi.

Zuluşev de ata babalardan miras kalan kökbörü oyununun dünyaya tanıtılması için destek olan Cumhurbaşkanı Caparov'a kökbörü taraftarları adına teşekkür etti.

Kökbörü Federasyonu Başkanı Begaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ata sporu kökbörünün ilk kez dünya arenasına çıkan bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu oyunları böyle bir düzeyde ilk kez düzenliyoruz. Kazanan kökbörü takımlarına para ödülleri verilecek." diye konuştu.

Milli kökbörü takımları, organizasyonda Dostluk ve Dünya Kupası için mücadelede edecek.

Yarı final oyunları 17-18 Ağustos'ta, final oyunları da 20 Ağustos'ta yapılacak.