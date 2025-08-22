Kınalıada Su Sporları Kulübü'nden Yüzme ve Su Topu Eğitimi Vurgusu

KSSK Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin: Amacımız su topu ve yüzme konularında, yüzme branşlarında sporcu yetiştirmek

Gürsoy OLCA-Efe ALDEMİR / İSTANBUL, –KINALIADA Su Sporları Kulübü'nün düzenlediği 'Geleneksel Dostluk Buluşması' dün gerçekleştirildi.

Kınalıada Su Sporları Kulübü Tesisleri'ndeki etkinlik; Türkiye'deki cemaatlerin ruhani temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, spor insanları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan 'Geleneksel Dostluk Buluşması'nda barış ve dostluk mesajları verildi.

Kınalıada Su Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin gecenin ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Burçkin, "Benim hayattaki en büyük arzularımdan bir tanesi bu su sporlarının özellikle yüzme, su topu alanlarında Türkiye'yi belli bir yere getirmeye yetişecek elemanların, yetişecek sporcuların çalışmasını yapmaktı. Şimdi tabii genç nesiller yetişti. Arkamızdan genç kardeşlerimiz geldi" dedi.

Kınalıada Su Sporları Kulübü'nün, su sporlarına hizmet vermek üzere oluşturulmuş bir spor kulübü olduğunu belirten Burçkin, "Bizim burada esas amaçlarımız su topu ve yüzme konularında, yüzme branşlarında sporcu yetiştirmek, halka hizmet etmek. KSSK Türkiye'ye sporcu kazandırmak üzere kurulmuş olan 1968'deki bir kulüptür" şeklinde konuştu.

Kulübün kuruluşu ve maçlarıyla ilgili bilgiler aktaran Prof. Dr. Emre Burçkin, "Kulübün ilk kurucu başkanı Sayın Başar Acarlı'ydı. Bizim abimizdi. Ondan sonra da ikinci olarak başkan ben geldim.28 senemi tamamladım başkanlıkta. Burada amacımız Türk sporuna hizmet etmek. Temel amacımız bu" ifadelerini kullandı.

Kınalıada Su Sporları Kulübü'nün Adalarda kurulan ikinci kulüp olduğunun altını çizen Burçkin şöyle konuştu:

"Önce Burgaz'daki ASSK kurulmuştu. ASSK'dan sonra 1968'de bizim burası kuruldu. Ben de tabii o zamanlar bayağı çocuktum ama çok iyi hatırlıyorum. O kulübün kurucuları arasında benim büyüklerim de vardı. Kuruldu ve bugünkü bu hale geldi. Şu anda 14-15 bin metrekare bir alan içerisinde açık olimpik havuzlar, çocuk havuzlarıyla, sosyal tesisleriyle hizmet veren bir yer"

Her geçen gün yoluna gelişerek devam eden Kınalıada Su Sporları Kulübü'nün çalışmalarının yanı sıra üye sayısı hakkında da bilgiler veren Burçkin, "Şu anda bizim faal üyemiz 1400 civarında faal üyemiz var. Aslında listeye bakarsınız tabi bu 2700'lerde ama rahmetli olanlar mevcut. Şöyle söyleyeyim tabi bu 1400 üyeyi 1400 üye olarak düşünmemeniz lazım. Çünkü bunlar 3 kişiyle 4 ile çarpmanız lazım.Malum adalarda çocukların yaşadığı bir cennet bir yer. Burası hanımların, çocukların çok rahat ettiği yaşadığı spor yaptığı serbestçe hareket edebildiği bir mekan, bir coğrafya. Dolayısıyla bunu dörtle çarpmanız lazım, bazen üçle çarpmanız lazım. Dolayısıyla burası hafta sonları aşağı yukarı üye misafirleri ile beraber altı, yedi bin kişiyi bulan bir topluluğa hizmet vermeye çalışılan bir mekandasınız. Bir spor kulübündesiniz öyle söyleyeyim çok daha doğru" dedi.

Özellikle yüzme, su topu alanlarında Türkiye'yi belli bir yere getirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Burçkin, "Benim hayattaki en büyük arzularımdan bir tanesi bu su sporlarının özellikle yüzme, su topu alanlarında Türkiye'yi belli bir yere getirmeye yetişecek elemanların, yetişecek sporcuların çalışmasını yapmaktı. Şimdi tabii genç nesiller yetişti. Arkamızdan genç kardeşlerimiz geldi. Bu genç kardeşlerimiz bunun içinde eski sporcular da var. Bunlar da benim kadar hizmet vermeye çalışıyorlar. Böyle bir halde ilerlemeyi getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kınalıada Su Sporları Kulübü'nün düzenlediği 'Geleneksel Dostluk Buluşması'nın amacı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Emre Burçkin, "Bu gecenin amacı tabii ki şöyle, bizim adalarda yaşadığımız bir kadim coğrafya var. Bu coğrafyanın içerisinde çeşitli kültürel zenginlikleri oluşturan topluluklar var. Bu toplulukların bir arada yaşaması, bir arada dostluk ve barış içinde ve hoşgörü içinde yaşamasını sağlayan bir ortam yaratmak. Bizim çocukluktan beri haklı gururunu yaşadığımız bir yaşam biçimiydi. Bunu yaşatmak için bir gece daha burada geleneksel hale getirdik biz bunu, bu üçüncüsüdür. Ben bunu tam bir gelenek haline getirilsin istiyorum. Çünkü bu Türkiye'nin bu güzel kültürel zenginliğinin kaybolmasını istemiyorum. Bu bizim farklılıklarımız, en büyük zenginliklerimiz. Buna sahip olup ve bütün dünya kamuoyuna bunu göstermek ihtiyacını hissettiğimi sanıyorum, düşünüyorum ve bunu böyle yapmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.