Kilis spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası: Kırşehir FK: 2 Kilis Belediyespor: 1 Spor Haberleri Kilis haber... Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Kulübü, Kilis Belediyespor'u evinde 2-1 mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Kulübü, Kilis Belediyespor'u evinde 2-1 mağlup etti. Kırşehir FK, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu. Stat: Kırşehir Ahi Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Ahmet Bingöl xx, Samet Kaya xx Kırşehir FK: Mustafa Güngör xx, Enver Yıldız xx, Kubilay Serbest x (Savaş Yorulmaz dk. 46 xx), Ömer Faruk Taş xx, Fatih Kıran x (Doğacan Diker dk. 57 xx), Mustafa Sol xx (Gökdeniz Varol dk. 64 xx), Hacı Mustafa Karabulut xx (Hakan Erçelik dk. 62 x), Sırat Yeşilördek xx, Emre Demir xx, Mert Korkmaz x (Fatih Kızılay dk. 90+5 ?), Furkan Mızrak xx (Ahmet Sun dk. 66 xx) Yedekler: Berke Kaya, Sinan Altınel, Abdulkadir Çelik, Fatih Kızılay, Şenol Sürüm Teknik Direktör: Gökhan Beklemiş Kilis Belediyespor: Melikhan Kasım Kılıçarslan x, Recep Coşkun x, Oğuz Kaan Oral x (Burak Can Kalender dk. 89 ?), Harun Biçer xx, Halil İbrahim Bozkurt xx, Yusuf Bayram xx, Mehmet Ali Yücel xx (Salih Gevençli dk. 91 ?), Serkan Akbakay (Ali Kurt dk. 83 xx), Mehmet Ali Bakar xx, Cengizhan Avcı xx, Ahmet Yiğitel xx (Reha Yaylı dk. 90+6) Yedekler: Zekereiya Dandan, Selim Kıyılı, Erdoğan Ahmet Kayeoğlu, Cabbar Samancı, Muhammed Ali Şimşek Teknik Direktör: İbrahim Katırcı Goller: Doğacan Diker (dk. 83 ve 95) (Kırşehir FK), Cengizhan Avcı (dk. 33) (Kilis Belediyespor) Kırmızı kart: Mehmet Ali Bakar (Kilis Belediyespor) Sarı kartlar: Furkan Mızrak, Ömer Faruk Taş, Hacı Mustafa Karabulut, Savaş Yorulmaz, Doğacan Diker, Emre Demir, Mert Korkmaz (Kırşehir FK), Mehmet Ali Bakar, Halil İbrahim Bozkurt, Melikhan Kasım Kılıçarslan, Oğuz Kaan Oral, Mehmet Ali Yücel, Ali Kurt, Recep Coşkun (Kilis Belediyespor) - KIRŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Kırşehir Fatih Kilis Spor Haberler

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