Kick Boks Dünya Kupası'nda Tuncelili sporculardan büyük başarı - Haberler

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Kick Boks Dünya Kupası'nda Tuncelili sporculardan büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kick Boks Dünya Kupası'nda Tuncelili sporculardan büyük başarı

İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan Tuncelili sporcular bir kupa, bir altın, bir gümüş, 3 de bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan Tuncelili sporcular bir kupa, bir altın, bir gümüş, 3 de bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı kupaya, Tunceli ve Türkiye'yi temsil eden Dersim Kick Boks Spor Kulübü 8 sporcuyla katıldı. Kupada sporculardan Erivan Barut kendi branşında dünya kupasının yanı sıra altın madalya alırken, Kumru Güneş ikinci olarak gümüş madalya, Zülfükar Diyar Meriç, Özhan Yıkılmaz ve İrem Deniz Yuvanç da branşlarında üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Öte yandan Tunceli Valiliği de başarılı sporcular için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasında Tuncelili sporcularımızdan; Erivan Barut Dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olmuş, Kumru Güneş 2. olarak gümüş, Zülfükar Diyar Meriç, Özhan Yıkılmaz ve İrem Yuvanç ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi olmuşlardır. Milli sporcularımızı ve antrenörleri Gürsel Tayam'ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bronz Madalya, Dünya Kupası, Kick Boks, İstanbul, Spor, Haberler

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