Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, kramponuna nişanlısı Ceren Azak'ın ismini yazdırdı ve bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem oldu.
Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, Braga'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
TUR ATLADILAR
Benfica'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Bu sonuçla birlikte Benfica, adını yarı finale yazdırdı. Braga ise kupaya veda eden takım oldu.
NİŞANLISININ ADINI KRAMPONUNA YAZDIRDI
Maç öncesinde ise Kerem, Instagram hesabından konuşulan bir paylaşıma imza attı. Milli futbolcu, üzerinde nişanlısı Ceren Azak'ın isminin yazılı olduğu kramponunun fotoğrafını paylaştı.
İşte Kerem'in o paylaşımı;