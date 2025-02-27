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Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı

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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, kramponuna nişanlısı Ceren Azak'ın ismini yazdırdı ve bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem oldu.

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, Braga'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

TUR ATLADILAR

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Bu sonuçla birlikte Benfica, adını yarı finale yazdırdı. Braga ise kupaya veda eden takım oldu.

NİŞANLISININ ADINI KRAMPONUNA YAZDIRDI

Maç öncesinde ise Kerem, Instagram hesabından konuşulan bir paylaşıma imza attı. Milli futbolcu, üzerinde nişanlısı Ceren Azak'ın isminin yazılı olduğu kramponunun fotoğrafını paylaştı.

İşte Kerem'in o paylaşımı;

Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı

Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı

Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıJY:

KIZIN SURATINDAKİ BOYA İLE BENİM EVİ RAHAT 3 KERE İCLİ DIŞLI BADANA EDERSİN. 204 METREKARE EV.

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıOzzy ST:

Mesele tesettür olunca kuduranlar var.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

kurbgaa gibi kiZ

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Allah mesut etsin

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Haber YorumlarıEfe pupi:

ayakkabı firmasının reklamını yapmış.

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Adını ayağa düşürmeseydin!!!

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