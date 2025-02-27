Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, Braga'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

TUR ATLADILAR

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Bu sonuçla birlikte Benfica, adını yarı finale yazdırdı. Braga ise kupaya veda eden takım oldu.

NİŞANLISININ ADINI KRAMPONUNA YAZDIRDI

Maç öncesinde ise Kerem, Instagram hesabından konuşulan bir paylaşıma imza attı. Milli futbolcu, üzerinde nişanlısı Ceren Azak'ın isminin yazılı olduğu kramponunun fotoğrafını paylaştı.

İşte Kerem'in o paylaşımı;