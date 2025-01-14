Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt

Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada kendisini eleştiren Galatasaraylı bir taraftara çok ilginç bir yanıt verdi. Bu diyalog, kısa süre içerisinde viral oldu.

GALATASARAYLI TARAFTARDAN KEREM ELEŞTİRİSİ

Bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı takımın performansıyla ilgili "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var" yorumunu yaptı.

MİLLİ FUTBOLCUDAN BOMBA YANIT

Sarı-kırmzılı taraftarın paylaşımını alıntılayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen eleştirilmesine anlam veremediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray'ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray'a emek veren ve Galatasaray'dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, 'nankörlük' olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, 'Maç günü hala yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…' denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."

KEREM'İN BENFICA PERFORMANSI

Sezon başında 12 milyon euro karşılığından Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımıyla 23 maça çıktı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.