Üye Girişi
Haberler
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, kendisini eleştiren Galatasaray taraftarıyla ilginç bir diyaloğa girdi. Sarı-kırmızılılardan ayrılışının takımın başarısında payı olduğu yorumuna anlam veremeyen Kerem, Galatasaraylı taraftara uzun bir metinle cevap verdi. 26 yaşındaki yıldız ile sarı-kırmızılı taraftar arasında yaşanan bu diyalog, kısa sürede gündem oldu.

Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada kendisini eleştiren Galatasaraylı bir taraftara çok ilginç bir yanıt verdi. Bu diyalog, kısa süre içerisinde viral oldu.

GALATASARAYLI TARAFTARDAN KEREM ELEŞTİRİSİ

Bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı takımın performansıyla ilgili "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var" yorumunu yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaraylı taraftara bomba yanıt

MİLLİ FUTBOLCUDAN BOMBA YANIT

Sarı-kırmzılı taraftarın paylaşımını alıntılayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen eleştirilmesine anlam veremediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray'ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray'a emek veren ve Galatasaray'dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, 'nankörlük' olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, 'Maç günü hala yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…' denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."

Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaraylı taraftara bomba yanıt

KEREM'İN BENFICA PERFORMANSI

Sezon başında 12 milyon euro karşılığından Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımıyla 23 maça çıktı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
img

Kerem'den Galatasaraylı taraftarın eleştirisine bomba yanıt
img

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Keremciğim güzel kardeş ağzınla kuş tutsan herkesi memnun edemezsin. İşine konsantre ol. Soytariyla soytarı olma.Allah yolunu açık etsin

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsa Karli:

Sen bizim aslan parçası sın hiç üzülme

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Kerem kardeşim sen yoluna devam et biz zaten seni çok seviyoruz. Bu şahsın yorumu hak edecek bir yorumum değil. Ben şahsım adına seninle gurur duyuyorum. İt olur kervan yürür.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzan METİN:

Sen bakma onlara kerem biz seninleyiz daima yanındayız kaptan

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Geri geleceğini bilsek 40 gün düğün bayram yaparız o kadar çok seviliyorsun Kerem...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsa Karli:

Sen elinden geldiğince görevini yaptın aslanım anlamayana anlatamazsın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

Takım bağımsız Türk futbol seyircisinin anlaşılmaz kronik vefasızlığı.. çocuk Gs ye deli gibi katkı verdi şampiyonluklar gördü giderken para kazandırdı.. sen işine bak Kerem.. Boş yorumlara cevap vermekle zaman harcama..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCelal TOPUZ:

bir fenerbahçeli olarak keremi aktürkoğlunu eleştiren o taraftara sormak istiyorum Galatasaray'a ne vermiş acama bilet alıp kaç maçına gitmiştir kerem giderken bile takımına para kazandırıp osimenin alınmasına pay sahibi olmuştur bu kıskançlık insan kendi takımının futbolcusunu kıskanırmi. ayıp arda gülerler kerem aktürkoğlu gibi yıldızlar iyiki varsınız sizinle gurur duyuyoruz sizleri seviyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu

Nuri Şahin'e bir darbe daha
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Türkçe mesajla duyurdu
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Son Dakika Haberleri

Nottingham Forest Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Chelsea Bournemouth CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Bournemouth maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 5. sınıf karne görüşleri 2025! 4. sınıf karne görüşleri 2025! 3. sınıf karne görüşleri 2025! 2. sınıf karne görüşleri 2025! 1. sınıf karne görüşleri 2025! Öğretmen karne görüşleri 2025! TÜM SINIFLAR için Öğretmen karne görüşü 1. 2. 3. 4. 5. sınıf, ortaokul öğretmen karne notu görüşleri, yazıları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.