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Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
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Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekti. Kerem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze'de zulüm Arş'a dayandı" ifadelerine yer verdi.

Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'deki zulmüne kayıtsız kalmadı.

"GAZZE'DE ZULÜM ARŞ'A DAYANDI"

Kerem, Instagram hesabından Gazze ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımı yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşımda, "Gazze'de zulüm Arş'a dayandı" ifadeleri yer aldı.

İşte Kerem'in paylaşımı;

Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı

KEREM'İN BENFICA PERFORMANSI

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 9 asist yaptı. Güncel piyasa değeri olarak 22 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun Portekiz temsilcisiyle2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGazi Aydin:

Helal olsun sana Müslüman Türk ün asil evladı,Allah ım Gazzeye yardım eyle kafire zafer verme,kahhar sıfatınla onların tuzaklarını bertaraf eyle İslama zafee eyle İnşâAllah.

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