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Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı taraftarla tartıştı: Benden ne istediğinizi anlamıyorum

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Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada Galatasaraylı bir taraftarla dikkat çeken bir diyalog yaşadı. Taraftarın Galatasaray'ın başarısında Kerem'in ayrılmasının da payı olduğunu belirtmesi üzerine tepki gösteren Aktürkoğlu, "Benden ne istediğinizi anlamıyorum" diyerek yanıt verdi. Kendisine yöneltilen eleştirilere anlam veremediğini belirten Aktürkoğlu, taraftara uzun bir mesajla tepki gösterdi.

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından biriyle dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı taraftarla tartıştı

"KEREM'İN AYRILMASININ PAYI VAR"

Bir Galatasaray taraftarının sosyal medyada, "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var." Taraftarın bu yorumuna Kerem Aktürkoğlu yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı taraftarla tartıştı

"BENDEN NE İSTEDİĞİNİZİ ANLAMIYORUM"

Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen eleştirilmesine anlam veremediğini ifade eden Kerem, "Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray'ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray'a emek veren ve Galatasaray'dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, 'nankörlük' olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, 'Maç günü hala yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…' denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez. Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı taraftarla tartıştı

Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı taraftarla tartıştı: Benden ne istediğinizi anlamıyorum
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTampikoo:

keremin bu yazıyı kendi bilgi dağarcığıyla yazdıgından haberi varmı...??

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