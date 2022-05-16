Kerem Aktürkoğlu 10. golünü kaydetti - Haberler

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Kerem Aktürkoğlu 10. golünü kaydetti

İhlas Haber Ajansı - Spor
Kerem Aktürkoğlu 10. golünü kaydetti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'da takımın ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Müsabakanın 55. dakikasında sağ kanattan Ryan Babel'in ortasında arka direkte topla buluşan Kerem, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 10. gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90. dakika yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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