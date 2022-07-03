Kepez basketbolunda büyük değişim Yeni sezonda basketbola ağırlık veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yönetim kadrosunda önemli değişimler gerçekleştirerek yola çıktı. Yeni sezonda basketbola ağırlık veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yönetim kadrosunda önemli değişimler gerçekleştirerek yola çıktı. Kadın basketbolda hedeflerini yükselten Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yönetim kadrosunda önemli değişimler gerçekleştirerek yola çıktı. Basketbol şube sorumluluğuna Serkan Köysüren'i atayan kulüp, sportif koordinatörlüğe Besim Güvenç, basketbol genel menajerliğe Kerem Çetin, bölgesel kadın basketbol baş antrenörlüğüne Deniz Olgun'u getirdi. "Doğru kadroyu kuracağız" Aynı zamanda basketbol takımının ana sponsorluğunu üstlenen iş insanı Köysüren, yönetim kurulu üyesi İbrahim Saraçoğlu ile birlikte takımların antrenmanlarını izledi. Özellikle Antalyalı gençlerle takımı güçlendireceklerini belirten Köysüren, doğru kadroyu kurmaya çalıştıklarını söyledi. Yeni sezona daha güçlü başlayacaklarını müjdeleyen kulüp başkanı Hakan Çatal ise, "Açılışımız 18 Temmuz'da olacak. O zamana kadar takımlarımızı güçlendireceğiz" diye konuştu. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Kepez Belediyesi basketbol Spor Haberler

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