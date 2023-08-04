Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Fırat: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligden çok Avrupa'yı düşünmeleri gerekir

"Dünya Kupası'na gidebilme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum""Türk kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmeyi düşünmesi bile hayal""Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde favori olarak görüyorum""Afrika Kupası'nda favori Fildişi Sahili ve Fas""Konferans Ligi'ndeki takımların...

"Dünya Kupası'na gidebilme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum"

"Türk kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmeyi düşünmesi bile hayal"

Olgucan KALKAN - Samet DEMİRCAN / İSTANBUL,- Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, 2024 yılında Ocak - Şubat ayları arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası ile ilgili, "Fildişi Sahili'nin kadrosundaki oyuncuların en az 20 tanesi; İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ya da Almanya Bundesliga'da oynuyor. Ona göre takımlarda kalite çok yüksek. Bundan dolayı da Afrika Kupası'nın kalitesinin çok yüksek geçeceğini düşünüyorum. Fildişi Sahili, Fas bunlar favoriler" dedi.

"FİLDİŞİ SAHİLİ VE FAS FAVORİ"

"Türkiye'ye oyuncu önermekten vazgeçtim çünkü onlar hepsinin daha iyisini biliyorlar. Hep aynı şeyi soruyorlar 'genç yetenek var mı.' Genç yetenek söylüyorsunuz sonra tecrübeli adamlar lazım diyorlar. Türkiye'de gördüğünüz gibi yabancıların yaş ortalaması 30'un üzerindedir. Kulüpler, geleceğe yatırım yapma gibi düşünceye sahip değiller."