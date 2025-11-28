Haberler

Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Feyenoord'un Celtic'e 3-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi maçında Robin van Persie'nin 81. dakikada gol umudu olarak oğlu Shaqueel'i sahaya sürmesi büyük tartışma yarattı. Eleştiriler "duygusal karar" yönünde yoğunlaşınca Van Persie, değişikliğin tamamen taktiksel olduğunu söyledi.

  • Robin van Persie, Feyenoord'un Celtic'e 3-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi maçında 81. dakikada oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna aldı.
  • Shaqueel van Persie, 17 yaşında bir forvet olarak Feyenoord altyapısında oynamaktadır ve bu maçta ilk kez kritik bir anda sahaya çıktı.
  • Robin van Persie, oğlunu oyuna alma kararının taktiksel bir hamle olduğunu ve duygusal olmadığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Feyenoord, Celtic'e 3-1 yenildi ve alınan sonuç Hollanda ekibinde tepkiyi büyüttü. Ancak maç sonunun en çok konuşulan olayı skor değil, Robin van Persie'nin 81. dakikada yaptığı sürpriz değişiklik oldu.

OYUNA OĞLUNU ALMASI OLAY OLDU

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van Persie, takımı gol ararken forvete kendi oğlu Shaqueel van Persie'yi dahil etti. Bu hamle kısa sürede sosyal medyada "duygusal karar", "torpil" ve "profesyonellik dışı" yorumlarıyla gündeme oturdu.

Kendi oğlunu oyuna alan antrenör hayatının şokunu yaşadı

VAN PERSIE'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT: BABALIK DEĞİL, TAKTİKSEL

Genç teknik adam gelen tepkilere, "Oğlumu oyuna alma kararını bir baba olarak değil, bir teknik direktör olarak verdim. Gole ihtiyacımız vardı. Shaqueel bu rol için hazırdı. O anın tadını çıkaramadım bile; sahada işimi yapıyordum" diyerek yanıt verdi. Van Persie ayrıca değişikliğin tamamen oyunun ihtiyaçlarından doğduğunu, duygusal bir karar olmadığını vurguladı.

Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

SHAQUEEL VAN PERSIE KİMDİR?

Feyenoord altyapısında uzun süredir forma giyen 17 yaşındaki Shaqueel, Hollanda'da geleceğin forvetlerinden biri olarak gösteriliyor. Celtic maçında ise ilk kez bu kadar kritik bir anda sahaya sürüldü.

ELEŞTİRİLER DEVAM EDİYOR

Bazı yorumcular Shaqueel'in gelişimi için doğru bir adım olduğunu savunurken, büyük bölüm bu değişikliğin "doğru zamanlama" açısından tartışmalı olduğunu düşünüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.