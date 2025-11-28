Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Feyenoord, Celtic'e 3-1 yenildi ve alınan sonuç Hollanda ekibinde tepkiyi büyüttü. Ancak maç sonunun en çok konuşulan olayı skor değil, Robin van Persie'nin 81. dakikada yaptığı sürpriz değişiklik oldu.

OYUNA OĞLUNU ALMASI OLAY OLDU

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van Persie, takımı gol ararken forvete kendi oğlu Shaqueel van Persie'yi dahil etti. Bu hamle kısa sürede sosyal medyada "duygusal karar", "torpil" ve "profesyonellik dışı" yorumlarıyla gündeme oturdu.

VAN PERSIE'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT: BABALIK DEĞİL, TAKTİKSEL

Genç teknik adam gelen tepkilere, "Oğlumu oyuna alma kararını bir baba olarak değil, bir teknik direktör olarak verdim. Gole ihtiyacımız vardı. Shaqueel bu rol için hazırdı. O anın tadını çıkaramadım bile; sahada işimi yapıyordum" diyerek yanıt verdi. Van Persie ayrıca değişikliğin tamamen oyunun ihtiyaçlarından doğduğunu, duygusal bir karar olmadığını vurguladı.

SHAQUEEL VAN PERSIE KİMDİR?

Feyenoord altyapısında uzun süredir forma giyen 17 yaşındaki Shaqueel, Hollanda'da geleceğin forvetlerinden biri olarak gösteriliyor. Celtic maçında ise ilk kez bu kadar kritik bir anda sahaya sürüldü.

ELEŞTİRİLER DEVAM EDİYOR

Bazı yorumcular Shaqueel'in gelişimi için doğru bir adım olduğunu savunurken, büyük bölüm bu değişikliğin "doğru zamanlama" açısından tartışmalı olduğunu düşünüyor.