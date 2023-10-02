SPOR Kenan Koçak, Milli takımda yaşanan tüm süreci anlattı

Kenan Koçak, Milli takımda yaşanan tüm süreci anlattı"2 sene önceki teklifi; bayrak için, Türkiye'm için kabul edip, kendi kariyer planlamamı biraz daha geri plana attım""Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk""Ben yine elimden gelen bir şey olursa milli takım için 7/24...

Kenan Koçak, Milli takımda yaşanan tüm süreci anlattı

"2 sene önceki teklifi; bayrak için, Türkiye'm için kabul edip, kendi kariyer planlamamı biraz daha geri plana attım"

"Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk"

"Ben yine elimden gelen bir şey olursa milli takım için 7/24 hizmetteyim"

"Böyle bir yapılanma olduğu zaman tamamen yeni yüzlerin olmasının daha iyi olacağı inancındayım"

"Montella'nın yolunu açmak için TFF'nin teklifini kabul etmedim"

"Öyle büyük bir sorun olduğu, aşırı derece büyük kavgalar olduğuna ben şahit olmadım"

"Sağ olsunlar çok teklif aldık"

"Türk hocalarımızın değerlerini bilelim. Çok değerli hocalarımız var"

"Türk futbolu için inandığım biri olduğu zaman yine gönlüm ister ki buradaki futbol adamlarımız bu futbolcuları değerlendirsin"

Olgucan KALKAN - Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL,(DHA) - Kenan Koçak, "2 sene önceki teklifi; proje için, bayrak için, Türkiye'm için kabul edip, kendi kariyer planlamamı biraz daha geri plana attım. Güzel istişarelerimiz, görüşmelerimiz oldu. Ben de kendilerine teşekkür ettim ve sarılarak ayrıldık. Ne kadar federasyon altında görev almasak da bu milli takım hepimizin milli takımı. Ben yine elimden gelen bir şey olursa milli takım için 7/24 hizmetteyim" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığını üstlenen Kenan Koçak, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Federasyon çatısı altında bulunmasa da Türk futboluna destek vermeye devam edeceğini belirten Kenan Koçak, "Bir işe başladığınız zaman ayrılıklar da olabiliyor. Öncelikle Sayın Mehmet Büyükekşi'ye, Müslüm Özmen, Yusuf Günay'a özellikle Hamit Altıntop'a ve diğer yönetici büyüklerime, benimle alakalı düşünceleri, benimle devam etmek istedikleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben bu süreçten sonra yardımcılık yapmak istemediğim çünkü 2 sene önce ilk defa yardımcılık yaptım ben. Bu 2 yılda gerçekten çok zor bir iş olduğunu gördüm. 2 sene önceki teklifi; proje için, bayrak için, Türkiye'm için kabul edip, kendi kariyer planlamamı biraz daha geri plana attım. Güzel istişarelerimiz, görüşmelerimiz oldu. Ben de kendilerine teşekkür ettim ve sarılarak ayrıldık. Ne kadar federasyon altında görev almasak da bu milli takım hepimizin milli takımı. Ben yine elimden gelen bir şey olursa milli takım için 7/24 hizmetteyim. Burası milli takım, milli takım görevinden kaçılmaz. İnsan ister istemez her türlü sorumluluğu biliyor. O yüzden artık dışardan ya da başka bir faaliyetle Türk futboluna destek vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEĞİMİZE İNANIYORDUK"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son 3 maçından 1 galibiyet çıkartması halinde Almanya biletini büyük ihtimalle alacağını ifade eden Kenan Koçak, "Bir iş yapıyorsak inanırsınız. Biz de Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk. Söylediğim gibi bu kararı veren yetkililere saygı duymak lazım. Kendi düşünceleri vardır ki bu karara vardılar. Biz hoca olarak yönetimin verdiği karar saygı duymak zorundayız. O kararlarla yaşamayı öğrenmek durumundayız. Tabii ki şu an grupta iyi bir durumdayız. Hırvatistan ile aynı puandayız. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı da kazanabilecek güce sahibiz. 1 galibiyet ile büyük ihtimalle Almanya bileti alınmış olacak. O yüzden milli takıma veda ettik ama gönlümüz rahat veda ettik. Eminim ki bu çocuklar geri kalan adımları atıp Türkiye'yi, Avrupa Şampiyonası'na götürecekler" diye konuştu.

"MONTELLA'NIN YOLUNU AÇMAK AMACIYLA TFF'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kendisinden Montella'nın yardımcılığına devam etmesini istediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini belirten Koçak, "Öncelikle ben yönetim ile bu konuşmayı yaptım. Yönetimin bana karşı bir talebi oldu. Montella hoca ile ben bu tür konulara girmedim, hiç konuşmadım. Bunun altını çizmek lazım. Yönetimin bana bir teklifi oldu ama yeni teknik direktör için de böyle bir yapılanma olduğu zaman tamamen yeni yüzlerin olmasının daha iyi olacağının inancındayım. O yüzden yol açmak amacıyla böyle bir karar aldım. Kendi kariyerim açısından da yine tekrardan teknik direktör olarak kariyerime devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÖYLE BİR TEKLİF GELSE ZATEN DURUMLAR DAHA DEĞİŞİK OLURDU"

Kendisine milli takım teknik direktörlüğü için teklif gelmediğini söyleyen Koçak, şöyle konuştu:

"Yok öyle bir teklif gelmedi. Ancak konuşmalar oldu. Öyle bir teklif gelse zaten durumlar daha değişik olurdu. Ama söylediğim gibi fikir alışverişleri o konuda oldu. Ama yönetim son kararını Montella'dan yana kullandı. Saygı duymak lazım, hayırlı olsun" dedi.

"ÖYLE BÜYÜK BİR SORUN OLDUĞU, AŞIRI DERECE BÜYÜK KAVGALAR OLDUĞUNA BEN ŞAHİT OLMADIM"

Milli takımda teknik direktör Kuntz ile futbolcular arasında son zamanlarda bağların zayıf olduğu yönünde çıkan haberlere de cevap veren Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol takımında oynamak isteyen var, istemeyen var. Kiminin hocasıyla ilişkisi daha iyi olur, kiminin daha az iyi olur. Mutlu olanlar, mutsuz olanlar var. Bu sorunun aslında muhatabı bir yönüyle ben değilim. Çünkü, ben futbolcularla kendi ilişkilerim içerisinde çalışmalarımı, görüşmelerimi yapıyorum. Hoca da kendi görüşmelerini yapıyordu oyuncularla. Öyle büyük bir sorun olduğu, aşırı derece büyük kavgalar olduğuna ben şahit olmadım. Tabii ki zaman zaman fikir ayrılıkları olabilir ama bu da futbol takımı için normal. O yüzden bu sorunun nihai cevabı başka taraflardan verilirse daha iyi olur."

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADARIYLA FUTBOLCULARIMIZA DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"

Milli takımdaki görevini bıraktıktan sonra birçok oyuncunun kendisini arayıp, vedalaştığını belirten Kenan Koçak, "Futbolcuların hepsi kardeşim. Hepsine teşekkür ediyorum. Hemen hemen hepsi aradı, hepsiyle görüştük. Allah yollarını açık etsin. İletişimin çok önemli olduğuna inanan biriyim. Biz elimizden geldiği kadarıyla futbolcularımıza destek olmaya çalıştık. Onların sorunlarıyla meşgul olmaya çalıştık. Çünkü, sahaya rahat çıkmalarını istedik. Hepsi karakterli çocuklar. Umuyorum gerekli olan, hak ettikleri başarıları elde ederler. Onlar, bunları hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

"SAĞ OLSUNLAR ÇOK TEKLİF ALDIK"

Birçok takımdan teklif aldığını ancak görevde olan teknik direktörleri olduğu sürece bunları açıklamanın doğru olmayacağının altını çizen Kenan Koçak, inandığı bir projede çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Koçak, "Bizler profesyoneliz. Şu anda kendimi ülke olarak sınırlamış değilim. Şurada çalışırım, şurada çalışmam diye bir kaidem yok. Ben her türlü plan, projeye açığım. Nerede, nasıl bir proje olur onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra durumlar biraz değişti. İlgi alanımız, konsantrasyonumuz başka yöne ayrıldı. O yüzden bizde artık zaman ne gösterecek bakacağız. Almanya'dayken de teknik direktör olduktan sonra hiçbir şekilde spekülasyonlara girmedim. Hiçbir şekilde yorum getirmedim. Onun için de şimdi de herhangi bir spekülasyona yorum getirmek istemiyorum. Çünkü kulüplerde hoca arkadaşlarımız, yöneticiler var. Çok samimi, içten görüşmelerimiz var. Onun için bu tür görüşmeleri daha profesyonelce yaşayıp, kendime saklamak istiyorum. Sağ olsunlar çok teklif aldık. Bundan sonra bakalım ne olacak. Söylediğim gibi durum değişti. Aralarında inandığımız, iyi bir proje olursa tabii ki seve seve kabul ederiz" dedi.

"TÜRK HOCALARIMIZIN DEĞERLERİNİ BİLELİM. ÇOK DEĞERLİ HOCALARIMIZ VAR"

Türk futbolunun gelecek yıllarda iyi olacağını belirten Kenan Koçak, öncelikle Türk teknik direktörlere sahip çıkılmasını istedi. Birçok başarılı Türk antrenörün geldiğini söyleyen Kenan Koçak, "Öncelikle yöneticilerimize, futbolumuza çok değerli yabancı oyuncular kattıkları için teşekkür etmek lazım. Özellikle bu sene o kadar kaliteli yabancı oyuncu geldi ki umarım onlar Türk futboluna katkıda bulunur. Lakin onları buraya getirdiğimizde iyi çalışmayıp, güncel performanslarını artırmazsak ister istemez biz onların, onlar bizim seviyemize gelebilir. Biz maalesef kendimizi biraz küçük görmeye alışığız. Sanıyoruz ki Avrupa'da, dışarıda her şey daha farklı gibi bir yapımız var. Öncelikle kendi insanımızın, kendi ülke futbolcumuzun gücünü bilelim. Türk hocalarımızın değerlerini bilelim. Çok değerli hocalarımız var. Geçen sene Emre hocam iyi bir iş çıkarttı. Şu anda Arda hoca, İlhan Palut hoca senelerdir öyle. Ömer hoca bir yandan, Çağdaş hoca bir yandan... Saymakla bitmeyecek değerli hocamız var. Sözde değil, onlara sahip çıkalım. Onlara sahip çıktıkça onlar da Türk futboluna katkıda bulunup, katkıda bulundukça da futbolcu yetiştirip başarı gelecektir. Kendi ülke insanına inanan biriyim. Kalitemiz var ama sadece bu yetmiyor. Liyakat, her gün üstüne koyarak artar, her gün üstüne koyarak çalışılır. Onun için liyakat çok önemli. Önümüzdeki yıllarda Türk futbolu daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN İNANDIĞIM BİRİ OLDUĞU ZAMAN YİNE GÖNLÜM İSTER Kİ BURADAKİ FUTBOL ADAMLARIMIZ BU FUTBOLCULARI DEĞERLENDİRSİN"

Görevde oldukları süre boyunca yurt dışında birçok futbolcuyu takip ettiklerini, bu dönemde de izlemeye devam edeceğini belirten Koçak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim futbolcu izlememiz devam ediyordu. Bu sadece ben, Stefan hoca ya da ekiple değil. Hepimizin kendine göre bir çevresi, görüştüğü gözlemciler vardı. O yüzden tabii ki biz de ona göre araştırma yapıyorduk. Bu bitmeyecek, devam edecek. Benim Avrupa'da Türk futbolu için inandığım biri olduğu zaman yine gönlüm ister ki buradaki futbol adamlarımız bu futbolcuları değerlendirsin. O yüzden çalışmalarımız devam edecek."