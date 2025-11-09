Haberler

Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-2 Yenerek Festivale Dönüştürdü

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, oyuncuların hatalarını düzelteceklerini belirtirken, Adana Demirspor'un teknik direktörü Kubilayhan Yücel, genç ekiplerinin tecrübesizliğinin olumsuz etkilediğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 7-2 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Oyunun bazı sekanslarında hatalar yapıyoruz. Onları düzelteceğiz." dedi.

Koşukavak, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha zemininde oyuncuların sağlığı açısından ciddi problem olduğunu söyledi.

Takımın başında ikinci maçına çıktığını dile getiren Koşukavak, "Geçen haftaki galibiyetten sonra altlardan kurtulmamız için kazanmamız gerekiyordu. Zaten Adana Demirspor'un durumu belli. Kazandık. Oyunun bazı sekanslarında hatalar yapıyoruz. Onları düzelteceğiz. Adana Demirspor'a da başarılar dilerim. Adana Demirspor da inşallah eski günlerine döner." diye konuştu.

Yalçın Koşukavak, iki haftada 6 puan aldıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor'un teknik direktörü Kubilayhan Yücel de genç bir ekiple sahaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne kadar koşsak da mücadele etsek de zaman zaman futbolun gereğini yapmak gerekiyor. Onu da maalesef çocuklar tecrübesiz olduğu için yapamıyorlar. Bu da böyle sonuçlar doğuruyor. Oyuncularım mücadele olarak bir takım şeyleri yerine getirdiler. Pozisyon da buldular ama tecrübesiz ekip olması nedeniyle değerlendiremedik. Çalışmalara yeni başladım. İki hafta içinde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım biraz daha iyi olur."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
