Kayserispor ve Gençlerbirliği 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

'OYUNU GENEL ANLAMDA KONTROL ETTİK'

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, duyguları bir kenara bırakmak gerektiğini söyleyerek, "Bugünkü sonucu kabullenmek hakikaten zor. Çünkü, duygularımızı eğer bir kenara bırakırsak takımımız çok iyi performans sergiledi. Yüzde 72 topa sahip oldu. Kaleye çekilen 22 şut var. Normalde böyle bir maç oynadıktan sonra 4-0 kazanırsınız. Rakibimiz sadece ilk yarıda 1 şut çekti. O da aslında şaka gibi bir şekilde gol oldu ve bu şekilde öne geçtiler ama takımımız, oyuncularım başını öne eğmediler. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Oyunu genel anlamda kontrol ettik. Siz, sormadan önce de söyleyeyim. Maçtan sonra başkanımız soyunma odasına geldi kendisi de takımın sahaya iyi bir performans koyduğunu söyledi. İnanın size samimiyetimle şunu söyleyebilirim; Tam takım olarak çalışabileceğim ilk dönem önümüzdeki milli takım arası olacak. Geçmişte Kulübümüz ve takımımızın problemleri vardı. Ben kendileriyle konuştuğumuz zaman da bu takımı bu süreçten çıkaracağımıza hazır olduğumu söylemiştim. Benim işim bu. Ama bu adım adım gerçekleşecek bir şey duygularımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bugünkü neticeden dolayı bir hayal kırıklığına uğradılar. Onları anlayabiliyorum. Maç boyunca takımımızı çok pozitif bir şekilde desteklediler. Takım, gol atmak adına elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Maçın sonunda üç santrforla sahadaydık. Ne yazık ki maçın sonunda bir puanla ayrıldık ve bununla yaşayıp kabul etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

EROĞLU: ZOR BİR DEPLASMAN OLACAĞINI BİLİYORDUK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Kayseri deplasmanının her zaman zor olduğunu söyleyerek, "Maçın zor olacağını biliyorduk ama bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Maçın ilk yarısı aslında geçen haftanın verdiği moralle kazandığımız bir maçtan sonra oyuncularımızla iyi bir hafta geçirmiştik. Ama ilk yarı oyuna bir türlü giremeyen oyuncularımız vardı. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık. Yaptığımız pas hataları rakibin taraftarıyla beraber de coşkulu bir şekilde üzerimize geldiler. Bunların birçoğunda kendi pas hatalarımız, yanlış tercihlerimiz ve topun bizde kalmamasıydı. Süreçte tabii ki yine gol bularak öne geçtik. Savunmamız, kalecimiz Erhan bugün performansı gerçekten ilk yarıda iyiydi. Planımız aslında tutmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Rakibin de kazanmak için hamleler yapacağını. Onların da kendi taraftarı önce kazanmak isteyeceğini biliyorduk ve hamleyi şansımızı ikinci yarı kullanıp belki geçişten skoru daha da artırma fırsatı olabilirdi. Talihsiz kırmızı kartın ben de doğru olduğunu düşünüyorum. 10 kişide kaldığımız an aslında biraz daha savunmada durmaya çalıştık. Alanları kapattık" diye konuştu.

'ÇOK MÜCADELE ETTİK'

9 kişi ile puan aldıkları için mutlu olduklarını da söyleyen Eroğlu, "5-3-1'e döndük. Biraz daha koridorları kapatmak istedik. Rakibin kenarlardan geleceğini biliyorduk. İkinci kırmızı kart için de ağır olduğunu düşünüyorum. Yani 10 kişi mücadele eden bir takımın bir teması var ama çok ağır bir temas olduğunu düşünmüyorum. Bence ağır bir karar oldu ve 9 kişi kaldıktan sonra da tamamıyla savunmada kaldık. İstatistiklere baktığımızda birçok tabi ki pozisyon ceza sahasında ortalar var. Ama oyuncularımı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Evet burası zor bir deplasman. Gönül isterdi kazanalım. Ama, belki 11-11 gitseydi bizim lehimize olabilirdi. 9 kişiyle bir puan aldık bu anlamda. İyi diye düşünüyorum. Çok savunmada kaldık. Çok mücadele ettik. Sonuçta deplasmandan bir puan aldık. Artık bu maçtan sonraki dinlenme sürecimizi iyi geçirip, iyi hazırlanıp Milli takım arası öncesi Alanya maçına konsantre olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.