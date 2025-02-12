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Kayserispor ve Erciyes 38 FK PFDK'ya Sevk Edildi

Kayserispor ve Erciyes 38 FK PFDK'ya Sevk Edildi
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Konyaspor maçındaki çirkin tezahürat nedeniyle; Türkiye 3. Lig 4. Grup takımlarından Erciyes 38 FK ise Denizlispor maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sonucu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kayserispor ve Erciyes 38 Futbol Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ile Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, geride kalan hafta oynadıkları müsabakalar sonrasında tutulan rapor doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'dan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'un 8 Şubat 2025 tarihinde oynadığı Konyaspor maçında çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Erciyes 38 FK ise, 9 Şubat 2025 tarihinde oynadığı Denizlispor maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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