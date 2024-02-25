Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı
Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, MKE Ankaragücü maçında attığı golle son 2 maçta 2 gol kaydetti.
Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Mke Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılı takımın ilk golünü Duckens Nazon kaydetti. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen golcü oyuncu, Başakşehir maçının ardından MKE Ankaragücü maçını da boş geçmedi. MKE Ankaragücü karşısında sahaya onbirde çıkan Duckens Nazon, mücadelenin 53. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın pasında topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Nazon son 2 maçta 2 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı forma ile 3 maça çıkan Duckens Nazon, 2 kez topu ağlarla buluşturdu. - KAYSERİ