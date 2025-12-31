Haberler

Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet

18 yaşındaki savunma oyuncusu Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın Özbekistan ile Antalya'da oynanacak özel maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Kayserispor'un genç oyuncusuna milli takımda başarılar dile getirildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncularından Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile Antalya'da oynanacak karşılaşmanın aday kadrosuna davet edildi. İç Anadolu ekibi sanal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak, "U-19 Milli Takımımızın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da Özbekistan ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna takımımızdan Kayra Cihan davet edildi. Milli takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi. Kayserispor'un 18 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılı takımda 4 maçta forma şansı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
