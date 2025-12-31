Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet
Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncularından Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile Antalya'da oynanacak karşılaşmanın aday kadrosuna davet edildi. İç Anadolu ekibi sanal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak, "U-19 Milli Takımımızın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da Özbekistan ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna takımımızdan Kayra Cihan davet edildi. Milli takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi. Kayserispor'un 18 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılı takımda 4 maçta forma şansı buldu.