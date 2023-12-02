Kayserispor Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Gitti

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, Trabzon'a gitti. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, havayoluyla Trabzon'a ulaştı ve konaklayacakları otele hareket etti. Mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, Trabzon'a gitti.

Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, mücadele için havayoluyla Trabzon'a gitti. Trabzon'a ulaşan Kayseri temsilcisi, konaklayacakları otele hareket etti. Trabzonspor - Kayserispor maçı yarın saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Akıncık üstlenecek.