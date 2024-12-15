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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: 'Eksik Oyuncularımızla Güçleneceğiz'

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: 'Eksik Oyuncularımızla Güçleneceğiz'
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Kayserispor, Antalyaspor'a 2-0 kaybetti. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, eksik oyuncularının maçta etkili olduğunu ve gelecek maçlarda daha güçlü olacaklarını belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir hayli ciddi eksik oyuncumuz vardı ve onların eksikliklerini hissettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Antlayaspor'u tebrik ederek başlayan Kaloğlu, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Bir hayli ciddi eksik oyuncumuz vardı ve onların eksikliklerini hissettik. Rakibimize iyi çalıştık. Antalyaspor geriden oyun kurmayı çok fazla zorlayan, kenarlarda çok rotasyon yapan bir takımdı. Biz de onlara alan ve zaman bırakmamak üzere bir şablon belirlemiştik. Bunda da başarılı olduk, onları merkeze ittik, merkezde kazandığımız toplarla da çok iyi hücumlar yaptık aslında. İlk yarı 2-3 fark olabilirdi, çok net pozisyonlarımız var. Pozisyon öncesi final paslarını yapamadığımız zamanlar oldu. Kalemize hiç top gelmeden ilk yarıyı tam bitirecekken şanssız bir golle yediğimiz gol bizim moralimizi bozdu" diye konuştu.

"Eksik oyuncularımızın gelmesiyle daha da güçleneceğiz"

İkinci yarıya coşkulu başladıklarını aktaran Kaloğlu, "Rakibimize baskı yaptık ve kaptığımız toplarla pozisyonlara da girdik ancak neticelendiremedik. Bu futbol sonuç oyunu, gol oyunu ama atamadık maalesef. Yüklendikçe ikinci golü de risk alarak yemiş olduk. Üzgünüz. Oyuncularımla maçtan sonra da konuştum soyunma odasında, sonuçta lig devam ediyor ve daha iyi olacağız. Eksik oyuncularımızın gelmesiyle daha da güçleneceğiz. Üstümüzdeki takımlarla çok fazla bir puan farkı yok. Zor maçlar oynuyoruz, devam edeceğiz ve iyi yerlerde bitireceğiz" diye konuştu.

Kaloğlu, ligde küme düşme potasının kaç puan olabileceği sorusuna 40-41 ya da 42 puan bandında olmasını beklediğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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