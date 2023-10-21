Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

- Ali Çamlı : "Bu kulübün bir damla suyuna zarar verdirmemek için gecemizi gündüzümüze kattık"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı :

" Kayserispor'u taşıdığımız yerle konuşulmak istiyoruz"

Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi

KAYSERİ - Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulunda konuşan Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Bu kulübün bir damla suyuna zarar verdirmemek için gecemizi gündüzümüze kattık, çaba sarf ediyoruz. Kayserispor'u taşıdığımız yerle konuşulmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurulda konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor'un 4-5 ay içerisinde çok ciddi bir sınav verdiğini söyleyerek, "Kayserispor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Bütün Türkiye kamuoyunun önünde vermiştir. Başta Bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere, Hulusi Akar Paşamız, değerli valimiz ve her şeyden benim için çok daha önemli olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve MHP milletvekilimiz Baki Ersoy'a huzurlarınızda bu şehrin bu değerini yüceltmek için hiçbir mesai mefhumu gözetmeksizin vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. En büyük alkış onların olsun. Çünkü bunu hak ediyorlar arkadaşlar. Gittiğimiz yol, yürüttüğümüz süreç hakikaten o kadar sıkıntılı ve meşakkatli ki ama hiçbir gün ne telefonuma ne şahsıma kayıtsız kalmayan saymış olduğum değerli büyüklerimize gerçekten yürekten sonsuz teşekkürler. İnanın şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Ben bu görevi aldıktan sonra bu meşakkatli yolun çilesini, şurada oturan yiğitler için çektim ve çekmeye de devam edeceğim. Artık şunu herkes bilsin "ben dedi ki" "demiş ki" veya "o onu demiş, bu bunu demiş" ile ilgili hiçbir cevap verme acziyetine de düşmeyeceğim. Ben kimin ne dediği değil, bizim ne yaptığımız önemli mantığıyla hareket eden bir karakterim. Benim yönetimimde, ben de bize bu görevi tebliğ eden büyüklerimiz de bizden bunu bekliyor. Biz icraatlarımızla konuşulmak istiyoruz. Kayserispor'u taşıdığımız yerle konuşulmak istiyoruz. Aksi takdirde söylenenlerle, dedikodularla zaman harcayacak veya o kıymetli vakti orada öldürecek hiçbir acziyet içerisine de düşmeyeceğiz. İsteyen istediği kadar konuşabilir. Sabahlara kadar konuşsunlar" ifadelerini kullandı.

"Allah şahittir, bu kulübün bir damla suyuna zarar verdirmemek için gecemizi gündüzümüze kattık, çaba sarf ediyoruz"

Başkan Ali Çamlı, "Allah şahittir, bu kulübün bir damla suyuna zarar verdirmemek için gecemizi gündüzümüze kattık, çaba sarf ediyoruz. Bizim ne yaptığımızı kamuoyu da biliyor. Bize bu görevi tevdi edenler de biliyor. Kayserispor sevdalıları da biliyor. Herkes biliyor. işte o onu demiş, bu bunu demiş, o onu yapmış, bu bunu yapmışa girersem gerçekten benim konuşacağım o kadar çok şey var ki. Bu kulübe yapılan o kadar kötülük var ki. Ama ben burada bunları anlatmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde bunu hukuk çerçevesinde Kayserispor'un haklarının savunulacağını ve hakları konusunda gerekli işlemlerin yapılacağını da buradan Kayseri kamuoyuna ilan etmek istiyorum. Burası beytü'l-maldir. Bu beytü'l-male sahip çıkmakta, Allah'a inanan ve gönlünde Allah korkusu olan insanların asli görevidir. Onun için herkes konuşurken ne konuştuğuna, hareket ederken nasıl hareket ettiğine baksın. Ona göre konuşsun, yazsın, çizsin. Çok da aslında bunları artık konuşmanın gereği kalmadı. Ben Kayserispor'un son dönemde yaklaşık altmış tane sorunlu dosya kapatmış olmanın onur ve gururunu yaşayan bir başkan olarak huzurlarınıza çıktım" şeklinde konuştu.

"Kayserispor şehrin markasıdır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayserispor'un şehrin markası olduğunu söyleyerek, "Şehrimizin markaları var. Bu markalardan biri Kayserispor'umuz. Bu markalardan biri Erciyes'imiz. Bu markalara sahip çıkmak lazım. Kurum ve kuruluşları yıpratmamak lazım. Kişilerle ilgili sorunlar varsa ilgili mercilerde gereği yapılır ama kurum ve kuruluşlar bizim için önemlidir. Oradaki yöneticinin şahsında o kurumu zedelersek hepimiz yaralanmış oluruz. Biz olaylara böyle bakıyoruz. Bir ağabey anlayışı içerisinde bu şehri olumlu olarak analım ve sahiplenelim" dedi.

Kurulda, Kayserispor Kulübü tüzüğü Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uyumlu hale getirildi.