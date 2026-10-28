Kayserispor-Muğlaspor maçında kadınlara doğu tribününde bilet ücretsiz olacak

TFF 1. Lig'de oynanacak olan Kayserispor- Muğlaspor maçının bilet fiyatlarını açıklandı. Müsabakaya kadınlar ücretsiz, öğrenciler indirimli girebilecek.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynayacağı Muğlaspor maçının bilet fiyatlarını belirledi. Muğlaspor ile oynayacakları maçta taraftarın tam desteğini hissetmek isteyen Kayserispor, TFF 1. Lig 13. hafta maçında öğrencilere ve kadın taraftarlara yönelik kampanya yaptı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; Kayserispor-Muğlaspor maçını izlemek isteyen öğrencilere bilet fiyatları 100 TL olacak. Passolig kartı olan kadın taraftarlara ise müsabaka bileti ücretsiz verilecek. Bu uygulama, müsabakayı doğu tribününden takip edecek taraftarlar için geçerli olacak. İndirimli bilet kampanyasından 20 yaş ve altındaki öğrenciler yararlanabilecek.

Kayserispor Kulübü, 28 Ekim saat 11: 00'de satışa sunulacak bilet fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Misafir takım tribün bileti 175 TL'den satışa çıkarılacak. Güney ve kuzey tribün biletleri 138 TL'den taraftara sunulacak. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bileti: 138 TL

Kuzey Alt Tribün bileti: 138 TL

Doğu Üst Tribün bileti: 238 TL

Doğu Alt Tribün bileti: 238 TL

Batı Alt Tribün bileti: 238 TL

Batı Balkon Tribün bileti: 238 TL

Misafir Takım Tribün bileti: 175 TL

TFF 1. Lig'de 27 puanla ikinci sırada bulunan Kayserispor ile 18 puanla 7. sırada bulunan Muğlaspor, ligin 13. haftasında karşılaşacak. 3 kasım Pazartesi günü oynanacak maçın başlama saati 20: 00 olarak duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı