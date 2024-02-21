Kayserispor-MKE Ankaragücü Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Kayserispor- Mke Ankaragücü maçının bilet fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyatlara göre en düşük bilet fiyatı 38 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise 49 TL oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kayseri'de oynanacak müsabakanın bilet fiyatları da belli oldu. Bugün satışa sunulan bilet fiyatlarının en düşüğü 38 TL olarak, en yüksek bilet fiyatı 500 TL olarak belirlendi. Misafir tribün bilet fiyatı ise 49 TL olarak belirlendi. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 38 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL

Doğu Üst tribün bileti: 200 TL

Doğu Alt tribün bileti: 250 TL

Batı Üst tribün bileti: 400 TL

Batı Alt tribün bileti: 1250 TL

Batı Balkon tribün bileti: 500 TL

Misafir tribün bileti: 49 TL - KAYSERİ