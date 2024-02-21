Kayserispor-MKE Ankaragücü Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının bilet fiyatları belli oldu. En düşük bilet fiyatı 38 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise 49 TL olarak belirlendi.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Kayserispor- Mke Ankaragücü maçının bilet fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyatlara göre en düşük bilet fiyatı 38 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise 49 TL oldu.
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kayseri'de oynanacak müsabakanın bilet fiyatları da belli oldu. Bugün satışa sunulan bilet fiyatlarının en düşüğü 38 TL olarak, en yüksek bilet fiyatı 500 TL olarak belirlendi. Misafir tribün bilet fiyatı ise 49 TL olarak belirlendi. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 38 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL
Doğu Üst tribün bileti: 200 TL
Doğu Alt tribün bileti: 250 TL
Batı Üst tribün bileti: 400 TL
Batı Alt tribün bileti: 1250 TL
Batı Balkon tribün bileti: 500 TL
Misafir tribün bileti: 49 TL - KAYSERİ