Kayserispor - İstanbul maç biletleri satışa çıkıyor

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 14.00'de satışa sunulacak. Kayseri'de oynanacak olan mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde;

Güney Alt: 200 TL, Kuzey Alt: 200 TL, Doğu Üst: 300 TL, Doğu Alt: 400 TL, Batı Alt: 500 TL, Batı Balkon: 750 TL, Misafir Tribünü: 260 TL.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı